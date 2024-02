Nueva York. La vuelta del enfrentamiento entre el Este y el Oeste, tras varios experimentos que no acabaron de dar resultado, y el muy esperado concurso de triples entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu son dos de los platos fuertes del Juego de Estrellas de la NBA que se disputará del viernes al domingo en Indianápolis.



También será el escenario del enésimo récord de LeBron James, que no deja de acumular marcas a sus 39 años y en su temporada número 21 en la liga.



Así, la estrella de Los Ángeles Lakers es ya el jugador con más selecciones para un All-Star con 20 en total.

El gran partido del domingo será el broche de oro a un fin de semana del All-Star con el que la NBA ha dado marcha atrás y ha recuperado el clásico formato de Este contra Oeste en busca de un espíritu competitivo perdido desde hace años y que ha lastrado el interés de estos encuentros.



LeBron y Giannis Antetokounmpo serán los capitanes del Oeste y del Este, respectivamente, tras haber sido los más votados.



Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Damian Lillard y Joel Embiid fueron también elegidos como titulares en el Este. No obstante, Embiid, MVP de la pasada temporada regular, se perderá el All-Star por lesión.



En el Oeste, Shai-Gilgeous Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic y Kevin Durant respaldarán a LeBron.



Un día antes, la NBA organizará el sábado sus habituales concursos. En el de mates, Mac McClung, jugador del Osceola Magic de la G League, defenderá su título del año pasado contra el mexicano Jaime Jáquez Jr., Jacob Toppin y un Jaylen Brown que ha dado un paso al frente para que las grandes figuras de la NBA vuelvan a participar en la competición de mates.



Sí habrá muchos nombres muy destacados en el concurso de triples con Damian Lillard, vigente campeón, enfrentándose a Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, el dominicano Karl-Anthony Towns, Trae Young y Malik Beasley.



Quizá uno de los grandes atractivos de este All-Star de Indianápolis sea el concurso de triples “Stephen contra Sabrina” en el que se medirán Stephen Curry y Sabrina Ionescu.



No lo tendrá nada fácil el jugador de los Warriors, considerado el mejor triplista de la historia de la NBA, ya que Ionescu batió el año pasado en el All-Star de la WNBA el récord en el concurso de triples tanto de WNBA como de NBA (37 de 40 puntos posibles con un descomunal 25 de 27 en triples).



Por otro lado, en el concurso de habilidades habrá tres conjuntos: el ‘equipo Pacers’ (Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin y Myles Turner), el ‘equipo All-Star’ (Scottie Barnes, Tyrese Maxey y Trae Young) y el ‘equipo top picks’, es decir, de números uno del draft (Victor Wembanyama, Paolo Banchero y Anthony Edwards).

El viernes se efectuará el torneo con novatos

El viernes se jugará el torneo con novatos, jugadores de segundo año y representantes de la G League. El español Pau Gasol, que ya ganó este torneo el año pasado, será de nuevo el entrenador de uno de los cuatro equipos y tendrá bajo sus órdenes a Jáquez Jr. y a Wembanyama. Además, el español Izan Almansa, del equipo Ignite de la G League, participará en el equipo de Detlef Schrempf.



El All Star Game ha sido uno de los eventos más relevantes del mundo del básquetbol, desde su primera edición en 1955 hasta la fecha.