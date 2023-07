Email it

El gerente general de los Portland Trail Blazers, Joe Cronin, dijo que un intercambio de Damian Lillard podría tomar “meses” en completarse porque el objetivo es dejar a la franquicia en la mejor posición posible si finalmente cambia a uno de los mejores jugadores que ha vestido el uniforme de la franquicia.



“Creo que lo que he aprendido más que nada es que la paciencia es fundamental”, dijo Cronin en una conferencia de prensa en el Thomas & Mack Center el lunes por la tarde. “No ser reactivos. No saltar las cosas solo para aparentemente resolver un problema.



Creo que los equipos que han terminado en las situaciones más positivas después del intercambio han sido los que han sido realmente diligentes en tomarse su tiempo y no han sido impulsivos, ni los equipos que realmente mantuvieron su urgencia bajo control. “Así que creo que así ha sido mi enfoque con esto y será con esto. Vamos a ser pacientes, vamos a hacer lo mejor para nuestro equipo. Vamos a ver cómo aterriza esto. Y si toma meses, que tome meses”.