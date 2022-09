Email it

BOSTON. Los Celtics suspendieron al entrenador Ime Udoka para la próxima temporada luego de una investigación que duró meses realizada por un bufete de abogados externo que encontró múltiples violaciones de las políticas del equipo, dijo ayer el dueño del equipo, Wyc Grousbeck. Grousbeck no habló sobre los detalles del caso.



Fuentes le dijeron previamente a ESPN que Udoka tenía una relación íntima con una integrante del personal de la franquicia. Grousbeck dijo que nadie más de la organización encara un castigo. No dijo si la suspensión es sin paga, pero confirmó que viene con una “sanción financiera significativa”. La suspensión se extiende hasta el 30 de junio de 2023 y el asistente Joe Mazzulla dirigirá al equipo.



No se ha tomado ninguna decisión sobre el posible regreso de Udoka al final de su castigo, dijo Grousbeck. Nacido en Portand en 1977, Udoka compitió en Gran Canaria y en Murcia en su carrera de jugador y, en su carrera de entrenador trabajó en San Antonio, Filadelfia y Brooklyn Nets como asistente.