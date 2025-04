Jayson Tatum sigue en duda para los Boston Celtics, lo que significa que los actuales campeones no esperan que juegue esta noche cuando visiten a los Orlando Magic en el tercer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Este.



Tatum sufre una contusión ósea en la muñeca derecha, lesión ocurrida tras una fuerte caída al recibir una falta en el primer partido de la serie. Tatum no jugó en el segundo partido, cuando los Celtics se impusieron 2-0.



“Sufre una contusión ósea grave”, declaró el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, en una entrevista con la emisora de radio 98.5 The Sports Hub de Boston. “Va día a día. Ha mejorado un poco cada día. El miércoles cumplió con todos los protocolos e hizo todo lo posible hasta el último momento para intentar jugar”.



El partido del miércoles fue el primer partido de playoffs que Tatum se perdió en su carrera. Participó en 114 partidos consecutivos de postemporada para Boston desde que se unió a la franquicia en 2017 como la tercera selección del draft.