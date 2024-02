LeBron James permanecerá con Los Ángeles Lakers, dejó claro ayer el agente Rich Paul a ESPN. “LeBron no será canjeado, y no lo pedimos”, dijo Paul en reacción a algunas crecientes especulaciones sobre el futuro de James antes de la fecha límite de cambios de la próxima semana.



Es posible que James haya contribuido al remolino al poner un emoji de reloj de arena en su cuenta X esta semana después de una derrota en Atlanta. No ha hablado con los periodistas desde entonces para aclarar el mensaje, y se perdió la victoria de los Lakers el jueves en Boston por una lesión en el tobillo.



Los Lakers han estado activos en negociaciones durante el último mes mientras buscan impulsar a un equipo que tiene marca de 25-25 y está en el noveno lugar de la Conferencia Oeste. James tiene una opción de jugador de 51.4 millones de dólares en su contrato para la próxima temporada con los Lakers. Tiene hasta el 29 de junio para ejercer la opción. Su hijo Bronny, que juega en USC, es candidato a entrar en el draft de la NBA, que está previsto para el 26 y 27 de junio. (ESPN.com)