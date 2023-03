El próximo debut de un dominicano en la NBA podría estar a la vuelta de la esquina, de acuerdo con un reporte que coloca a Lester Quiñones a las puertas de jugar con Golden State Warriors.



Según indica Shams Charania, de The Athletic, los actuales campeones estarían extendiendo un acuerdo de diez días al dominicano, quien pertenece a su filial de G-League, Santa Cruz Warriors.



Quiñones, quien no fue seleccionado durante el pasado Draft de Novatos de la NBA, firmó un contrato de dos vías con los Golden State Warriors, debutando junto a ellos en la Liga de Verano y posteriormente se unió al equipo de Santa Cruz a través de un contrato de doble vía. Durante la temporada 2022-23, el escolta de 6 pies y 4 pulgadas promedia 20 puntos por partido con 7.1 rebotes y cinco asistencias dentro de los 21 juegos que ha disputado hasta el momento. Está viendo acción en 32.6 minutos por encuentro y su +/- es de 2.6 en estos momentos.



La noticia de su posible llegada a la NBA se da luego de que el oriundo de Brentwood fuese seleccionado como Jugador de la Semana en la G-League (Liga de Desarrollo de la NBA), después de haber promediado 31 puntos, 9.5 rebotes y 4.3 asistencias en cuatro partidos que resultaron en tres victorias para el equipo californiano.



