Haliburton logró un triple-doble para Indiana que buscará mañana el milagro en Nueva York. El dominicano Karl Tonws sufrió una lesión en su rodilla izquierda

Tyrese Haliburton tuvo 32 puntos, 15 asistencias y 12 rebotes sin pérdidas de balón en una sensacional actuación en postemporada para liderar a los Indiana Pacers a superar a los New York Knicks 130-121 el martes por la noche para obtener una ventaja de 3-1 en las finales de la Conferencia Este.



Con su padre, John, de vuelta en el Gainbridge Fieldhouse, Haliburton guió a los Pacers a una victoria de su segundo viaje a las Finales de la NBA. El quinto partido se jugará mañana en Nueva York.



Pascal Siakam añadió 30 puntos, mientras que Haliburton robó cuatro balones en su segundo triple-doble de postemporada. El triple de Obi Toppin a 46 segundos del final selló el triunfo.



Los Pacers no han perdido partidos consecutivos desde el 10 de marzo.



Jalen Brunson anotó 31 puntos. Karl-Anthony Towns sumó 24 puntos y 12 rebotes, y OG Anunoby terminó con 22 puntos. Pero los Knicks no pudieron remontar otra desventaja de dos dígitos.

Fue la primera vez en la serie que el equipo local ganó.



Los Knicks tenían su propia sección de fans con el director de cine Spike Lee y los actores Timothee Chalamet y Ben Stiller. Lo que presenciaron fue uno de los partidos más entretenidos de la postemporada 2025 de la NBA.



Ambos equipos acertaron el 70% de sus tiros largos en el primer cuarto, mientras los Pacers se adelantaban rápidamente 43-35.



Nueva York remontó en el segundo cuarto, recuperando la ventaja en tres ocasiones, la última con 64-63.

Pero Haliburton ayudó a Indiana a cerrar la mitad con una racha de 6-0 para poner el marcador en 69-64 mientras terminaba la mitad a solo dos rebotes de un triple-doble.



Indiana abrió la segunda mitad con un estilo aun más agresivo que generó una racha de 9-2 y cerró el cuarto con una racha de 9-4 para ampliar la ventaja a 102-91.



Siakam anotó los últimos cinco puntos de una racha de 9-3 al comienzo del último cuarto, dando a Indiana una ventaja de 1110-96.



Nueva York estuvo cerca de marcar seis goles tres veces en los minutos finales, pero Towns tuvo que irse al banco tras lesionarse la rodilla izquierda cuando faltaban 2:11 para el final y terminó el partido.