Donovan Mitchell consiguió 33 puntos y Darius Garland añadió 24 en el dinámico cuadro bajo de Cleveland que regresó de ausencias por lesiones, y los Cavaliers superaron ayer 114-100 a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles, para su octava victoria consecutiva.



Jarrett Allen aportó 16 unidades para apoyar el show de los bases de Cleveland, para que los Cavaliers mejoren su marca a 8-1, extendiendo su racha más larga de victorias desde las 13 logradas en la parte final de la contienda de 2017, en la última temporada de James con su equipo de casa.



Cleveland no ha clasificado a playoffs sin James en su alineación desde 1998, pero este grupo parece listo para escribir historia. Los Cavs estaban en desventaja por 12 puntos en la primera mitad en contra de Los Ángeles, pero poco a poco remontaron gracias a la inconsistencia de los Lakers y una racha que se prolongó en la segunda mitad.



James anotó 27 puntos y Anthony Davis 19, con 12 rebotes por los Lakers, que pusieron su récord 2-7 con su segunda derrota en casa seguida.



Russell Westbrook aportó 19 puntos y 10 asistencias con siete balones perdidos en otra actuación como reserva, pero los Lakers no tuvieron respuestas para Mitchell o Garland.



Lesión de Duarte



Se espera que el escolta dominicano de Indiana Pacers, Chris Duarte, se pierda de cuatro a seis semanas con un esguince de tobillo derecho grado 2, dijeron fuentes a ESPN el sábado.



Duarte sufrió la lesión en la victoria de los Pacers por 101-99 sobre Miami el viernes por la noche.

Duarte, quien promedió 8.9 puntos en 19.7 minutos esta temporada, logró 30 puntos, el máximo de su carrera, en la victoria del pasado lunes sobre los Brooklyn Nets. Duarte promedió 13.1 puntos hace una temporada, el sexto mejor entre los novatos de la NBA, según ESPN Stats and Information.