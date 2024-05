Después de ganar su tercer premio al Jugador Más Valioso en cuatro años a principios de este mes, el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, encabezó los equipos de este año al obtener su sexta selección All-NBA seguida y su cuarta selección general en el primer equipo.



Nikola Jokic, quien fue suplantado en el primer equipo la temporada pasada por el MVP 2022-23 Joel Embiid de Filadelfia, lideró la votación este año, porque el primer año del premio no tuvo posición, en parte debido a la pelea anual entre los dos por el único puesto de centro del primer equipo All-NBA.



La ironía de esto esta temporada es que Embiid fue uno de varios jugadores, junto con el escolta de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, el alero de los New York Knicks, Julius Randle, y el alero del Miami Heat, Jimmy Butler, que llegaron al All-NBA la temporada pasada pero no fueron elegibles este año debido a la recién creada regla de 65 juegos para los premios más importantes.



A pesar del cambio de reglas, junto a Nikola Jokic en el primer equipo estaban los otros cuatro jugadores, además de Embiid, que fueron nombrados en el primer equipo All-NBA el año pasado: el base de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, el base de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, y el delantero de los Milwaukee Bucks, Giannis. Antetokounmpo y el alero de los Boston Celtics, Jayson Tatum.



Fue la sexta selección consecutiva del primer equipo para Antetokounmpo; quinta selección consecutiva para Doncic; el tercero seguido para Tatum; y el segundo seguido para Gilgeous-Alexander. Jokic y Gilgeous-Alexander fueron las únicas selecciones unánimes para el primer equipo.



Doncic se convirtió en el tercer jugador con cinco selecciones del primer equipo All-NBA antes de cumplir 26 años, uniéndose a Tim Duncan y Kevin Durant. Para Doncic y Gilgeous-Alexander, los asentimientos All-NBA significan que están preparados para extensiones supermax que se pueden firmar en 2025.