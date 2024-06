Jrue Holiday comandó la segunda victoria de los Celtics con 26 puntos y 11 rebotes. El tercer partido será este miércoles en el American Airlines Center

Los Celtics de Boston se colocaron con 2-0 en las Finales de la NBA tras vencer por 105-98 a unos Dallas Mavericks en los que Luka Doncic se quedó de nuevo demasiado solo.



La defensa volvió a ser fundamental para unos Celtics que buscan su anillo 18 para desempatar así con sus legendarios rivales: los Laker de Los Ángeles (17).



La serie viaja ahora a Dallas, donde el miércoles y el viernes se jugarán el tercer y cuarto partido, respectivamente. Los Celtics, que llevan nueve triunfos seguidos en la postemporada, firmaron una noche terrible desde el triple (10 de 39), pero con el ADN de los grandes equipos, incluso en un mal día supieron encontrar la manera de adjudicarse el triunfo.



Si Kristaps Porzingis (que esta noche acabó tocado) fue el ingrediente clave de la primera victoria, esta vez fue Jrue Holiday el faro ofensivo con 26 puntos (estelar 11 de 14 en tiros) y 11 rebotes. También se destacó Derrick White con 18 puntos, 8 de ellos en el último cuarto para cerrar la victoria. Fue una actuación muy coral de los de Joe Mazzulla: Jayson Tatum rozó el triple-doble con 18 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias, Jaylen Brown consiguió 21 puntos y 7 asistencias, Porzingis aportó 12 puntos. El dominicano Al Horford logró cinco puntos y siete rebotes, con tres asistencias y un bloqueo.



En la historia de la NBA, los equipos con un 2-0 en las Finales presentan un balance de 31-5 para conquistar el anillo.



Los Mavericks, que hasta este domingo no habían perdido dos partidos seguidos en este ‘playoff’, mejoraron pero no fue suficiente ante estos imponentes Celtics. Doncic fue duda hasta última hora por una contusión en el tórax que se sumaba a sus problemas en la rodilla y el tobillo, pero el genio balcánico tiró de carácter para acabar con un triple-doble de 32 puntos (12 de 21), 11 rebotes, 11 asistencias y 4 robos.



El esloveno fue de más a menos (23 puntos en la primera mitad) y cometió 8 pérdidas de balón en total.

Quedó otra vez señalado Kyrie Irving, que ha perdido sus 12 últimos duelos ante unos Celtics en los que es ‘persona non grata’. El base solo logró 16 puntos y 6 asistencias para unos Mavericks también desacertados en el triple (6 de 26).