Shai-Gilgeous Alexander comandó el triunfo del Thunder con 31 puntos, 20 de ellos en la segunda mitad

Shai-Gilgeous Alexander metió 20 de sus 31 puntos en la segunda mitad y lideró a unos Oklahoma City Thunder que descorcharon anoche las finales de la Conferencia Oeste de la NBA con un triunfo por 114-88 en casa contra los Minnesota Timberwolves para tomar ventaja en la serie al mejor de los siete partidos que tiene como premio un billete para las Finales.



OKC solo tuvo dos días de descanso antes de saltar a la pista, tras eliminar a los Denver Nuggets en siete partidos en la anterior ronda, y los Wolves no jugaban desde el pasado miércoles, pero los Thunder, que no alcanzaban estas alturas de los ‘playoffs’ desde 2016, se hicieron fuertes en casa con una segunda mitad acabada 70-40.



Shai Gilgeous Alexander se sobrepuso a un arranque lento y firmó 31 puntos, cinco rebotes, nueve asistencias y tres robos. Arrancó con dos de trece en tiros de campo, pero luego conectó ocho de sus catorce lanzamientos.



Jalen Williams dio su habitual aportación sólida con 19 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y cinco robos, y Chet Holmgren selló quince puntos, siete rebotes, tres asistencias y dos tapones para unos Thunder que solo tomaron 21 triples, clavando once. Los Wolves, por su parte, metieron quince, pero lanzaron hasta 51.



Los Thunder crecieron al ritmo de Gilgeous Alexander, quien recuperó acierto y metió doce puntos en ese período, con cinco de ocho en tiros de campo, y aportó además cuatro rebotes y tres asistencias. Su equipo también contuvo defensivamente a los Wolves. Randle apenas tomó un tiro, fallándolo, Edwards metió cinco puntos y cometió su cuarta falta personal, y OKC ganó el cuarto 32-18 para tomar una valiosa ventaja de diez puntos.



En los pocos minutos en los que Gilgeous Alexander estuvo en el banquillo, Chet Holmgren dominó en los dos lados de la pista, con tapones, rebotes ofensivos y mates que impidieron a los Wolves abrirse horizontes de remontada.



El segundo partido de la serie se disputará este jueves, de nuevo en el Paycom Center de Oklahoma City.