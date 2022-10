Email it

Anotaron 70 puntos entre ambos para conducir el triunfo sobre Filadelfia en la noche inaugural de la NBA. Horford tuvo seis puntos y cinco rebotes

Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 35 puntos cada uno y los Celtics de Boston se impusieron anoche 126-117 a los 76ers de Filadelfia en el primer partido de la campaña regular de la NBA.



Malcolm Brogdon añadió 16 tantos, mientras que Grant Williams finalizó con 15 puntos por Boston, cuyo entrenador interino Joe Mazzulla tuvo un debut victorioso.



Mazzulla recibió la encomienda de dirigir al equipo luego que Ime Udoka fue suspendido por toda la temporada, a raíz de una investigación que encontró que había cometido infracciones a las políticas del equipo. Bajo la guía de Mazzulla, los Celtics se asemejaron mucho al club que avanzó a la final de la NBA la campaña anterior.



Boston tomó una ventaja de 110-97 con 8 minutos por jugar y nunca volvió a estar en desventaja. El doninicano Al Horford anotó seis puntos y haló cinco rebotes en 23 minutos de acción para Boston. James Harden anotó 35 puntos, su mayor cifra desde que se incorporó a los 76ers la campaña anterior. Atinó sus 12 tiros libres y embocó cinco triples.



Homenaje a Russell



Antes de comenzar el partido, los Boston Celtics homenajearon a Bill Russell, fallecido el último verano a los 88 años tras una legendaria carrera en la franquicia y once títulos de la NBA.



En un TD Garden repleto de aficionados, los Celtics compitieron con un equipamiento especial, con el nombre de la franquicia escrito en la camiseta al estilo de la que llevó Russell en los años 60 y el icónico número 6 que acompañó la extraordinaria carrera del pívot.



Además, once diamantes dorados fueron colocados en la parte lateral del equipamiento, para simbolizar los anillos conquistados por el jugador más ganador del deporte norteamericano.



Antes del comienzo del partido, Jalen Brown tomó la palabra para homenajear a Russell, al que definió como “un gran hombre” y “un gran campeón dentro y fuera de la cancha”.



Un gran número 6 de Bill Russell también fue puesto en la pintura de la pista del Garden. Bill Russell falleció el 31 de julio pasado a los 88 años.



Conquistó once títulos del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA en trece temporadas en la liga, todas vividas con la camiseta de los Boston Celtics, entre 1956 y 1969. Es el jugador más exitoso de la historia del deporte norteamericano.