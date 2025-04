Karl-Anthony Towns anotó 31 puntos, Jalen Brunson sumó 30 y los New York Knicks se mantuvieron firmes para lograr una victoria 118-116 sobre los Detroit Pistons para tomar ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda. OG Anunoby añadió 22 tantos para Nueva York. El juego 4 es el domingo en Detroit.



Los Pistons han perdido ocho partidos consecutivos de playoffs en casa desde 2008 y están a uno del récord de la NBA que estableció Filadelfia entre 1968 y 1971.



Cuando Detroit ganó el juego 2 en Nueva York, la franquicia puso fin a una racha de 15 derrotas en playoffs, que es un récord de la liga. Y regresaron a casa con la oportunidad de tomar ventaja, pero los Knicks se adelantaron.



Brunson, quien el miércoles fue nombrado el Jugador Clutch del Año de la NBA, acertó bandejas consecutivas al final del juego para darle a los Knicks una ventaja de siete puntos.



Tim Hardaway Jr. conectó un triple con 5,8 segundos restantes para acercar a los Pistons a tres.



Brunson encestó uno de dos tiros libres con 3,5 segundos restantes para tomar ventaja de cuatro puntos. El guardia All-Star acertó otro tiro libre a menos de un segundo del final y restantes y falló el segundo intencionalmente.



Detroit no logró tener el tiro final porque el pase de Jalen Duren desde el frente del banco de su equipo salió fuera de los límites en el otro lado de la cancha.



Mobley, Jugador Defensivo del Año



Evan Mobley fue un gran ganador en más de un sentido anoche. Para empezar, el alero de cuarto año fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA, tras dar un salto individual significativo esta temporada como parte del ascenso de los Cleveland Cavaliers a la cima de la Conferencia Este. “Definitivamente era un objetivo mío al comenzar este año; me esforcé al máximo, así que es un gran día”, dijo Mobley tras la victoria del miércoles ante el Heat de Miami.