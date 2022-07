Chris Duarte dice en exclusiva a elCaribe que jugará por la República Dominicana en la ventana del Mundial los días 25 y 29 de agosto próximo

Chris Duarte ya tiene fecha para ponerse el uniforme de la República Dominicana y su grito de guerra también. “Vamo’ al mambo”, señaló el jugador de los Pacers de Indiana tras decirle en exclusiva a elCaribe que estará con la selección nacional de baloncesto en la próxima ventana clasificatoria para el Mundial.



“Si Dios quiere el próximo 25 de agosto me pondré el uniforme. Ese es uno de mis sueños y si Dios quiere se va a cumplir”, añadió el nativo de Puerto Plata, la selección número 13 de los Pacers en el sorteo universitario de 2021.



“Como he venido diciendo siempre, yo nací en Dominicana, me crie en Dominicana, siempre voy a Dominicana. Yo soy dominicano. Para mí es un orgullo representar a mi país, representar mi gente, ponerme esa camiseta. Eso es un sueño mío”, explicó el defensa tirador de 6-5 de estatura y 25 años de edad.



Duarte espera complacer las peticiones de muchos de sus compatriotas que anhelan ver a los talentos criollos o con raíces dominicanas representar al país en el deporte del aro y el balón. Al Horford, de Boston Celtics, y Karl Towns, de Minnesota, pertenecen al mejor baloncesto del mundo, pero no han anunciado sus planes con la escuadra de Quisqueya aún. “Lo hago por el pueblo, por mí, por mi familia y más que ese juego va a ser en casa. Me gustaría jugar frente a nuestra fanaticada. Estoy ansioso de jugar ya al frente de esa gran fanaticada que tenemos nosotros los dominicanos”, comentó.



El primer juego del combinado será el jueves 25 de agosto contra Panamá en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Después irá a Venezuela para el partido del lunes 29. La escuadra de ahí parte hacia Brasil, pero, por el momento, el compromiso de Duarte es en estos dos primeros partidos.



“Lo seguro son esos dos, en la casa y en Venezuela, luego ya veremos”, aclaró en la conversación en vivo por la red social Instagram.



Duarte recibió el permiso de Indiana para esta ventana y actualmente entrena en Miami con Justin Zormelo, el sobrino de Eduardo Gómez que lo ayudó a preparase para su primera campaña en la NBA (2021-22), en la que promedió 13.1 puntos por juego y tiró para un 37 desde la línea de tres puntos. Accionó en 55 de 82 partidos y perdió mucho tiempo de juego por una lesión en un pie de la que ya se ha recuperado.



Duarte se ha estado comunicando con algunos de sus futuros compañeros en el equipo nacional. “Ya hablé con Vitico (el capitán Víctor Liz) y en estos días seguiré hablando con los demás. No me gusta perder y es a dejarlo todo en cancha”, expresó. No sin antes recordar su lema: “Vamo’ al mambo”.