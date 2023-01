La carrera de Jorge Alfaro ha estado amarrada a la República Dominicana desde que vino a Baní con 14 años con el sueño de ser pelotero profesional.



El nativo de Sincelejo, Colombia, fue la sensación de la recién finalizada postemporada del béisbol profesional dominicano con el Licey. El público decidió llamarlo “Aquaman” por su parecido con el actor Jason Momoa.



“En mi carrera es una experiencia muy linda, muy bonita que este país me ha brindado”, dijo Alfaro al ser entrevistado en el programa radial El Plato del Día, que se transmite por CDN Radio.



“Vine bien joven a Baní y estuve haciendo tryout a los 14 años en un programa con (el entrenador) William Lugo y ahí me brindaron la oportunidad de poder llegar a conseguir mi firma con los Vigilantes de Texas”, agregó.



Ya como profesional, Alfaro siguió su preparación en el país en las facilidades de los Vigilantes, entonces ubicadas en San Pedro de Macorís y debutó en la Liga Dominicana de Verano con promedio de .221 en 48 encuentro”. Recordó que firmó como antesalista y luego Texas lo convirtió en receptor.



“Mi carrera comenzó en República Dominicana y estoy muy agradecido porque me abrieron la puerta y ni decir de lo que está pasando ahora”. Alfaro, de 29 años, fue el Jugador Más Valioso de la serie final que Licey ganó 4-1 a la Estrellas Orientales. Sus promedios fueron .421 en bateo, .476 en OBP y .789 en slugging.



Un paseo especial



Una visita del pelotero a la calle 42 del sector Capotillo es una de las experiencias que se lleva.

“Me recibieron bien allá, estuve un rato y fue seguro”, agregó: “Me gustan las playas dominicanas y cada vez que tenía tiempo libre me iba a conocer”, dijo el jugador, toda una sensación en la postemporada con el público azul que disfrutó sus aportes.

Jugar aquí le ayudó en su contrato con Boston

Alfaro firmó recientemente un contrato de liga menor con invitación al entrenamiento con Boston. Los trámites de la visa de trabajo en los Estados Unidos le obligan a ir a Colombia y perderse la Serie del Caribe. “Boston me vio jugando y además tenemos un coach (Carlos Febles) que también está con Boston y estoy agradecido con todo lo que han hecho por mí aquí”, dijo.