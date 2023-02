El gerente dejó claro que la directiva del conjunto está de acuerdo con esta postura. Dijo que se pueden dar movimientos en los próximos días

El mensaje es claro para los integrantes de las Águilas Cibaeñas: “No hay jugadores intocables en las Águilas”. La voz es la autorizada para ello, su gerente Ángel Ovalles.



“Eso ha cambiado mucho y ya quizás en estos momentos hablar de intocables no es tan fácil, ya nadie es intocable. Ahora mismo estamos trabajando para estructurar un equipo de pelota que pueda ser competitivo y vamos a estar abiertos a seguir evaluando cualquier situación que se presente. La pelota ha cambiado bastante de unos años para acá y el grupo también”, dijo Ovalles al ser entrevistado en el espacio radial Mañana Deportiva que se produce de lunes a viernes por CDN Radio de 7-9 a.m.



¿O sea que esa figura (intocable) no existe en el conjunto amarillo? “No, no hay jugadores intocables en las Águilas, esa es la realidad. En estos momentos no hay nadie intocable”, respondió el joven ejecutivo sin titubeos.



Todo esto indica que pueden darse salidas de peloteros ya sea por la vía del canje o que sean colocados en libertad. “Más que cambiar, entiendo que cualquiera pudiera quedar en libertad. Es una situación que también va junto a una filosofía que quiere nuestra directiva también y es bueno que se sepa. Puede ser que vengan movimientos grandes en las Águilas”, añadió.



Ovalles dejó claro que estarán negociando en los siguientes días en procura de mantener a sus peloteros ahora agentes libres restringidos, pero que también habrá que adaptarse a la nueva política de manejo del club.



Las Águilas vienen de sufrir un duro golpe en la pasada semifinal otoño-invernal tras ser descalificadas luego de una serie regular dominante (32-18) y eran junto al Licey el favorito para pasar a la final, pero el cierre del “Todos contra Todos” fue una pesadilla para los 22 veces campeones nacionales.