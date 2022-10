Email it

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) celebró anoche una emotiva ceremonia de dedicatoria de su campeonato 2022-2023 a la memoria del comunicador Tomás Troncoso Cuesta, fallecido en noviembre de 2021.



El escenario escogido fue el Hard Rock Café, aforo que recibió a los principales ejecutivos de Lidom y sus equipos, ejecutivos del Banco de Reservas, patrocinador principal del certamen, familiares del extinto cronista, incluida su esposa Annie Rojas de Troncoso, y otras personalidades invitadas.



El presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, destacó la calidad profesional y los atributos personales de Troncoso Cuesta, considerado uno de los más emblemáticos cronistas dominicanos. “Lidom y sus franquicias les han convocado hoy a rendir un merecido homenaje al más grande entre los grandes, a un inmortal del deporte dominicano”, expresó Mejía Ortiz en su pieza oratoria. “Inmortal no sólo por haber sido exaltado a ese lugar de honor, sino porque su legado y su hoja de vida han trascendido su partida física”, agregó.



Mientras escuchaban al presidente de Lidom algunos de los Troncoso Rojas no pudieron contener las lágrimas, una conmovedora escena que no pudo pasar por alto.



Tommy y Jacqueline, hijos de Troncoso Cuesta, expresaron lo orgullosos que se sienten por haber tenido como padre al homenajeado, a quien agradecieron por el legado de ética, responsabilidad y compromiso dejado a la familia.