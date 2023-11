Fue la cuarta victoria en cinco partidos del equipo azul ante el combinado amarillo en la actual campaña

En Nueva York ganaron las Águilas Cibaeñas. En Santiago de los Caballeros los Tigres del Licey. Anoche, de regreso a la acción al torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024 tras el enfrentamiento de ambos equipos en la “Serie de Titanes” en la ciudad de los “rascacielos”, el equipo azul le propinó la novena derrota en línea al combinado cibaeño, esta vez con marcador de 8-7.



Fue un partido de “yo te doy y tú me da” en el Estadio Cibao, pero los Tigres le sacaron el mayor de los provechos. Con el partido igualado a siete carreras por bando en la parte alta de la novena entrada, Danny Santana, con corredores en tercera y primera, y un out, conectó un rodado, a las manos del relevista Pedro Strop, quien forzó en la segunda al corredor, pero en la acción, Luis Barrera entró con la carrera, que a la postre les dio la victoria a los visitantes. El triunfo le permitió al Licey continuar en la segunda posición del torneo con registro de 11-8, mientras que las Águilas, con marca de 5-14, continúan a cuatro juegos del cuarto lugar. La serie particular entre ambos es dominada por el Licey 4-1.



Brillan las Estrellas



En San Pedro de Macorís, Robinson Canó conectó un doble en la octava entrada para quebrar un empate y darle a las Estrellas Orientales su tercera victoria en línea al derrotar 3-2 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas. Fue la victoria número 12 del equipo de la enseña verde en el torneo que lleva una especial dedicatoria a la veterana cronista Onfalia Morillo, en opción a la Copa Banreservas.



La victoria se la acreditó Gerónimo Franzuá (3-0), la derrota fue para Burch Smith (0-1), mientras el salvamento recayó en Jefry Yan, su primero del torneo.



Los Leones frenan sequía



En la Capital, Víctor Santos tiró cinco entradas en blanco, Junior Lake se fue de 4-4 y Junior Caminero pegó cuadrangular de dos carreras para conducir el triunfo de los Leones del Escogido 4-1 sobre los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Santos (1-0) se apuntó la victoria . El revés fue para Raúl Valdés (2-3), mientras que Jimmy Cordero (4) logró un salvamento de cuatro outs. l