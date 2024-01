La serie semifinal del torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024 entra en su penúltima etapa con unos Tigres del Licey y unas Estrellas Orientales con cómoda ventaja sobre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao.



Solo seis encuentros restan de este “Todos contra Todos”, con una última fecha de descanso (este lunes). Tanto Tigres como Estrellas se encuentran igualados en la cima, ambos con marca de 8-4, a tres juegos de ventaja de los Leones (5-7), y a cinco de los Gigantes (3-9). Las posibilidades del equipo de la ciudad del Jaya estar en la final no son tan favorables como la de los Leones.



Esta noche la competencia se reanuda, con encuentros entre Licey y Gigantes (7:00 p.m.) en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís y 15 minutos después, el que sostendrán Estrellas y Leones en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



A la llegada de esta jornada, el número mágico para que azules y verdes se citen en la final es cuatro, en relación a los Leones. De estos últimos ganar los seis partidos que le restan, las posibilidades, en este caso ganando todos estos encuentros, llegarían a 11 triunfos.



Esta noche, si los que ocupan la cima salen airosos, complicarían la posibilidad de los rojos de avanzar y los Gigantes, matemáticamente, quedarían fuera. Si sucede lo contrario, los Leones se colocarían a dos juegos del primer lugar y Gigantes a cuatro, cuando restan cinco partidos.



En la actualidad, los Tigres registran una racha de tres victorias al hilo, mientras que las Estrellas una de tres reveses.



Sin uno de sus estelares



Los Tigres del Licey no contarán con la presencia de Miguel Andújar, quien vio acción por última ocasión la noche del pasado miércoles.



“Estoy agradecido con Dios y luego al Licey por darme la oportunidad, todo el equipo me ha apoyado mucho. Estoy orgulloso de ponerme esta chaqueta, siempre he sido fanático del Licey desde niño. Lo disfrute el máximo… Me siento bien por dónde estamos, cada quién ha hecho su trabajo, por eso somos un equipo”, expresó Andújar.



El nativo de San Cristóbal finalizó con seis jonrones, 52 hits, 30 remolcadas, 18 anotadas, 11 bases por bolas y solo 13 ponches en 182 apariciones al plato donde posteó un promedio de bateo de .310, porcentaje de embasarse de .352 y un slugging de .464 en 43 partidos en ambas etapas, serie regular y round robin. Otro jugador, pero de los Gigantes del Cibao, que está señalado a no continuar en el torneo es el jardinero José Sirí, mientras que Marcell Ozuna estará con ese equipo hasta donde llegue en el Roud Robin.