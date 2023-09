Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao logran buenas convocatorias el primer día

Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao se sumaron en el día de ayer a los entrenamientos de preparación para el torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024, pautado para arrancar el 19 de octubre próximo.



Bajo un candente sol, Estrellas, Leones, Tigres y Gigantes registraron buenas convocatorias en su primer día de práctica. Los verdes se concentraron en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís; mientras que los escarlatas lo hicieron en el complejo de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica; los azules en la academia de los Rojos de Cincinnati, también en esta zona playera de Santo Domingo Este, y los Gigantes en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, respectivamente.



La semana pasada, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este ya habían hecho lo propio con sus preparaciones para el torneo, que tendrá una especial dedicatoria a la cronista Onfalia Morillo.



Las Estrellas contaron con la presencia de una buena cantidad de jugadores, encabezados por Miguel Sanó y el cubano Yasier Puig.



“Me haría falta consumir muchos turnos. Esa es la mejor manera de regresar en forma”, expresó Sanó, mediante un comunicado de prensa de las Estrellas. “He trabajado duro en el gimnasio. He dejado de comer algunas cosas y el resultado es lo que se ve: he rebajado 32 libras”, observó Sanó, quien asegura ahora pesa 258 libras, aunque señala que su peso ideal ronda las 270 libras; “pero así estoy bien”, agregó el jugador, que en la actualidad es agente libre en las Grandes Ligas.



Leones, con buenas vibras



El equipo rojo tuvo en su primer día de entrenamiento a varios jugadores veteranos, encabezados por el lanzador zurdo Enny Romero. El dirigente Víctor Estévez comandó las prácticas, que continúan en la mañana de hoy.



“La pasión y el compromiso por el Escogido debe ser primordial. Por eso les dije que cada vez que tengamos el uniforme puesto debemos tener identidad con el Escogido y con el propósito de ganar el campeonato”, dijo Estévez.



Además de Romero, también sobresalieron los derechos Emmanuel Ramírez, Christopher Molina y Sauryn Lao, además de los jugadores de posición Wendell Rijo (IF), Sandber Pimentel (1B), Jimmy Paredes (OF), Freuddy Batista (C) y Héctor Rodríguez (OF). Lao y Rodríguez fueron seleccionados en el pasado Draft de Novatos 2023. Los Leones también esperan para los próximos días las integraciones de Franmil Reyes, Gerson Bautista y Rhiner Cruz, según informara Jaylon Pimentel, director de operaciones del equipo.



Jaylon también destacó que el novato Héctor Rodríguez tiene permiso de los Rojos de Cincinnati para participar este mismo año y que la mayoría de los refuerzos del Escogido se unirán al equipo entre el 8 y el 10 de octubre.



Asimismo, explicó que también se espera pronto la integración de Junior Lake, uno de los principales jugadores del Escogido adquiridos en la nueva agencia libre.



Integración azul



Los Tigres del Licey recibieron una masiva asistencia en su primer día de entrenamientos, con miras a repetir la corona para la temporada 2023-2024.



“Este es el tiempo del Licey”, exclamó Audo Vicente, gerente general de los 23 veces campeones nacionales, al dirigirse al grueso de jugadores presentes en la primera cita del glorioso equipo azul.

Enfatizó que la comunicación fue clave para el éxito de la temporada pasada y esa debe ser la principal motivación de todos los jugadores con su cuerpo de coaches y todo el personal de preparación física, con miras a emular el ambiente armónico que respiró el camerino azul.



“Estoy seguro que van a querer disfrutar este año igual que el pasado, la mentalidad sigue siendo la misma, poner todo nuestro empeño en ganar partidos y eso nos dará lo que necesitamos y para eso debemos tener buena comunicación y buena actitud”, señaló el dirigente José Offerman. Entre los asistentes al primer día de entrenamiento de los campeones nacionales se encuentran los lanzadores Jairo Asencio, Hansel Robles, Lisalverto Bonilla, Adonis Medina, Ulises Joaquín, Carlos Contreras, César Cabral, Jesús Reyes y Juan Núñez.



Pese a que la primera convocatoria fue para lanzadores y receptores, los Tigres recibieron importantes integraciones como Danny Santana, firmado en la agencia libre, Maxwel Romero, receptor de los Nacionales de Washington y octava selección del Sorteo de Novatos del 2023. Además, el infielder Dennicher Carrasco, los jardineros Yerlin Confidan y Ariel Almonte.



Buen ánimo



Los veteranos Carlos Peguero y Hanser Alberto fueron parte del grupo de jugadores que asistieron a los entrenamientos de los Gigantes. También estuvo presente el primer pick del draft de novatos Carlos Jorge.



También asistieron los jugadores de posición Henry Urrutia quien de manera especial pidió estar en las prácticas desde el primer día, Eduardo de Óleo, Richard Ureña, Ivan Castillo, Dermis García, Kelvin Gutiérrez, Imanol Vargas, Víctor Acosta, Osmy Gregorio, y Jordany Valdespín en calidad de invitado. Los jardineros Edgar Figueroa, Christian Sepúlveda, Seuly Matías, Gilberto Giménez y Aldenis Sánchez en calidad de invitado.



De igual manera los Gigantes del Cibao contaron con la asistencia de los lanzadores Yordi Cabrera, Joel Cesar, Ángel Chivilli, Oliver García, Anderson Pilar, Fernando Rodney, Yefri del Rosario, Reimy Guduan, Frank Garcés, Alexander Vizcaíno, Pedro Vásquez, Yaqui Rivera, Luis Velázquez, Jassel de la Cruz, los invitados Dauris Valdez, Antonio Santos, Deivy Méndez, Víctor Capellán, Osiris Germán entre otros. Los entrenamientos fueron dirigidos por el coach de banca José Nieves.

Los Tigres tienen como base de preparación la academia de los Yankees de Nueva York. Los Gigantes se preparan en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís El dirigente Víctor Estévez comandó los entrenamientos de los Leones del Escogido.

Los Gigantes no tendrán prácticas hoy y mañana

La administración del equipo de los Gigantes del Cibao informó que los entrenamientos continuarán a partir del jueves, porque en San Francisco de Macorís hay un llamado a huelga para hoy y mañana, por lo que no se pondrá en riesgo la integridad física de los jugadores, pero, si finalmente termina antes, entonces las practicas se harán. Los Gigantes tendrán su primer partido el 19 de octubre ante las Águilas en el Estadio Cibao de Santiago.