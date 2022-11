El gerente general de los Leones del Escogido, Luis Rojas, explicó ayer las razones que dieron al traste con la salida de Pedro López como dirigente del conjunto, más allá del récord negativo de los melenudos en la primera mitad de la temporada.



Rojas reveló que siempre estuvo contento con el trabajo y la entrega de López con los rojos, pero se tomó la decisión buscando una respuesta del equipo, en especial, por la forma en que ha jugado últimamente.



“Lo que no estaba cliqueando en el equipo era la ofensiva, y los resultados le caen al dirigente. Sí me gustaba la forma en que los jugadores respondían a Pedro, que como hacía su trabajo de líder le dimos su tiempo, pero pienso que llegamos hasta un punto”, precisó el también ex dirigente de los capitalinos.



Agregó: “No hay mucho que criticar” al cesante capataz, pero resaltó que las cosas no estaban funcionando, por lo que espera que ahora los jugadores empiecen a responder de una manera más efectiva.



“Tuvimos una reunión con los muchachos para desahogar algunas cosas y unirnos nuevamente como equipo para estar listos y salir al terreno esta noche”, dijo Rojas. Ante posibles candidatos al puesto que ahora ocupa Felipe Rojas Jr. de manera interina, el gerente escogidista indicó que “todavía no nos hemos sentado a desarrollar conversaciones con posibles candidatos”.



Desde ayer, los escarlatas integran a Estevan Florial a su plantilla, y esperan contar con el debut de Otto López para el próximo fin de semana. Asimismo, Luis Rojas informó que la gerencia está en conversaciones con Franchy Cordero y Eloy Jiménez, quienes están en proceso de recuperación de sendas lesiones. En el caso de Jiménez, también necesita el permiso de su organización, los Medias Blancas, situación similar que tiene Maikel Franco, que espera por la aprobación para jugar por parte de su equipo de Japón que lo firmó recientemente.