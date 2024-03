La presencia de las Estrellas Orientales para la venidera temporada otoño-invernal 2024-2025 dependerá de la reparación o no del Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.



Así lo informó ayer Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) a CDN Deportes, y adelantó, además, que si para la primera semana de octubre del presente año ese recinto beisbolero continúa en esa misma situación, allí no se va a jugar béisbol durante el próximo torneo.



“Les puedo garantizar algo con toda la responsabilidad del mundo y con toda la transparencia. Si el Tetelo Vargas, por lo menos, no se le arregla el terreno, los clubhouses y las facilidades de los peloteros, no se va a jugar pelota en este invierno”, dijo Mejía.



Sostuvo que no quiere ser “alarmista”, pero entiende que es una realidad las condiciones en las que se encuentra el estadio petromacorisano inaugurado el 25 de noviembre de 1959.



“Ya hemos sido advertidos por la Major League Baseball. Es un estadio, donde no solo los peloteros de las Estrellas juegan ahí, sino todos de los restantes equipos y las Grandes Ligas es bastante celosa con eso de proteger a sus jugadores, sin importar que aún no estén en la gran carpa”, manifestó el presidente de Lidom.



Mejía está consciente del esfuerzo que la directiva de las Estrellas ha hecho para que el Estadio Tetelo Vargas sea reacondicionado “pero que ha sido un esfuerzo que solo no se puede hacer”.



“Sin presionar al equipo (Estrellas Orientales) y sin que se vea que es una presión de la liga hacia el exterior, entiéndase al Gobierno, les puedo decir que si el estadio sigue como está para la primera semana de octubre, ahí no se va a jugar béisbol invernal”, puntualizó Vitelio.



Por varios años, este ha sido uno de los estadios más criticados por peloteros, miembros de la prensa y fanáticos, debido a las malas condiciones en que se encuentra, especialmente durante la reciente serie final Lidom, donde en varias ocasiones el terreno de juego fue protagonista de situaciones que incidieron directamente en algunos resultados.



En marzo de 2022, el propio Vitelio Mejía revelaba de un acuerdo existente con el Gobierno dominicano para reparar los estadios Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, y Cibao de Santiago de los Caballeros, pero que por asuntos burocráticos, los trabajos no comenzarían antes de la temporada 2022-2023.

Tigres del Licey extiende y promueve a Audo Vicente

La directiva de los bicampeones nacionales Tigres del Licey anunció ayer la renovación de contrato y promoción para su ejecutivo Audo Vicente. Los 24 veces campeones del béisbol dominicano dieron a conocer que el contrato de Vicente ha sido renovado para las próximas dos temporadas (2024-25 y 2025-26) y además ha sido promovido al cargo de Vicepresidente de Operaciones con funciones de gerente general.