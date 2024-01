Derrotaron, en diez entradas, a las Estrellas Orientales 8-5. El sexto partido será esta noche en el Estadio Quisqueya

Luis Barrera quebró un empate a cinco carreras en la décima entrada con un imparable y Gustavo Núñez remolcó otras dos en ese episodio para que los Tigres del Licey se colocaran a una victoria para retener el título de campeón del torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024 al derrotar, en el quinto juego de la Serie Final, 8-5 a las Estrellas Orientales en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. El sexto partido de la final se jugará esta noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 p.m.



Con el partido igualado 5-5, los Tigres tomaron el control del encuentro producto de un hit de Barrera por el prado izquierdo, mientras que Núñez, con las bases llenas y un out, impulsó otras dos por imparable al bosque derecho.



Sergio Alcántara remolcó dos carreras por los Tigres, que esta noche van en busca de su título número 24, así como de la representación del país en la Serie del Caribe a celebrarse en la ciudad de Miami en febrero venidero. Jairo Asencio (1-0) fue el lanzador ganador, mientras que Ronel Blanco (0-1) fue el perdedor. Pedro Payano (1) se acreditó el salvamento. Lewin Díaz, Webster Rivas y Raimel Tapia produjeron tres de las cinco carreras del equipo de la enseña verde.



Las carreras



Los Tigres fabricaron cinco carreras en el mismo inicio del partido. Emilio Bonifacio inició el rally con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo; Francisco Mejía pegó hit por el prado derecho; Starlin Castro avanzó hasta la primera por jugada de selección, mientras que Sergio Alcántara conectó un doble por el bosque derecho productor de dos.



En el cuarto, las Estrellas descontaron con tres carreras. Lewin Díaz conectó sencillo al jardín central, que no pudo dominar Bonifacio, anotaron Miguel Sanó y Robinson Canó, respectivamente. Webster Rivas empujó la tercera con rodado por el siore. En el sexto, los verdes lograron su cuarta vuelta de la noche. Lewin Díaz falló con elevado al jardín izquierdo, Bruján anotó desde tercera, mientras que Alfredo Reyes es puesto out en intento de avanzar hasta la segunda.



En el noveno, las Estrellas igualaron las acciones a cinco carreras por bando con un imparable por el bosque derecho de Raimel Tapia. En el décimo, los Tigres tomaron el control del encuentro con tres carreras.