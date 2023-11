El estelar antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, inició ayer sus prácticas de cara a su debut en los próximos días con los Leones del Escogido en la actual temporada 2023-2024.



“Mr. La Para”, como se le conoce al talentoso bateador, reveló que hasta el momento no se le ha planteado ningún límite de tiempo ni condiciones de juego para estar con los rojos.



“No tengo límites hasta ahora. Mientras tanto tengo permiso para jugar. Vengo a jugar mi pelota fuerte y agresiva. Yo soy tercera base, pero voy a hacer lo que el equipo me pida para ayudarlo”, indicó el nativo de Baní en un encuentro con la prensa previo al partido de este jueves.



Ramírez, quien se manifestó muy feliz de formar parte de los melenudos, reveló que desde niño ha sido escogidista al igual que toda su familia, por lo que para él es un sueño vestir la camiseta escarlata, lo que fue posible gracias al cambio que lo trajo desde los Toros por Vladimir Guerrero Jr.



“Cuando juego me integro, quiero ganar y dar lo mejor de mí. Me gustaría llegar a la final para buscar la corona con los Leones”, declaró el bigleaguer, que también despejó las dudas sobre su salud, tras ser sometido a una operación en la muñeca a finales de 2022, diciendo que está “100 por ciento saludable”.