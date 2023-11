Tras casi 19 años desde que dirigió a los Reales de Kansas City, Tony Peña, quien actualmente se desempeña como mánager de las Águilas Cibaeñas en el campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano, ha expresado su deseo de volver a dirigir en las Grandes Ligas.



“No puedo esconder que me gustaría volver a dirigir en las Grandes Ligas y esta nueva experiencia con las Águilas forma parte de este proceso, el cual espero concretar. Todo el mundo sabe que soy un hombre de béisbol”, dijo Peña, quien estuvo al frente de los Reales de Kansas City en parte de cuatro temporadas (2002-2005) en las Grandes Ligas, y logró un registro de 198-285.



En esas cuatro temporadas con el equipo de Kansas City, Peña conquistó el premio Mánager del Año de la Liga Americana en 2003, cuando comandó al equipo a un récord de 83-79.



Ante los avances que ha experimentado el juego desde que fuera dirigente en liga mayor, Peña indicó que no comparte el establecimiento de defensivas especiales, las cuales fueron eliminadas con las nuevas reglamentaciones, además de que se opone a que los lanzadores puedan otorgar la base por bolas a un bateador sin realizar ningún lanzamiento.



“Ya gracias a Dios que las defensivas especiales fueron abolidas y de las bases por bolas considero que hay muchos lanzadores descontrolados que durante el proceso de otorgar las cuatro malas pudieran realizar un envío desviado, que puede producir que un corredor de la intermedia avance a la antesala, por ejemplo”, dijo Peña, quien se mostró de acuerdo con la limitación de tiempo para los lanzadores y bateadores.



“Es bueno para que los partidos retornen a las décadas pasadas cuando la mayoría de los juegos duraban menos de tres horas”, explicó.



Peña, quien admitió que aún no tiene ofertas para regresar a MLB, indicó que su labor con las Águilas en la Liga de Béisbol es un trampolín para conseguir ese objetivo.