Toros anuncian salida de varios jugadores

En este último tramo del torneo de béisbol otoño-invernal 2021-2022, los Toros del Este no contarán con la presencia de varios jugadores por lo que resta del campeonato.



Ayer, a través de su boletín de prensa, el conjunto taurino informó que el receptor Rolando Hernández, el antesalista Rodolfo Castro y el jardinero Bryan de la Cruz no seguirán con el equipo. El mismo caso aplica para el también jardinero Manuel Margot, quien por consiguiente no llegó a debutar con el club. Las salidas de estos jugadores, según el boletín, es a solicitud de sus representantes (agentes).

También el derecho Félix Peña está en negociaciones para firmar con una organización y no seguirá lanzando con el equipo representativo de La Romana por lo que resta de la temporada.

Asimismo, los Toros anunciaron que Yamaico Navarro continuará fuera de roster debido a una lesión en la corva. El inicialista se mantiene rehabilitándose para volver a juego.