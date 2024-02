El veterano picher trabajó cinco entradas de siete ponches para que el Licey se acerque más a la clasificación en la Serie del Caribe

El lanzador zurdo Raúl Valdés, de los Tigres del Licey de la República Dominicana, trabajó en cinco entradas, permitió apenas dos hits, no dio boletos y ponchó a siete rivales para liderar una blanqueada con pizarra de 2-0 sobre Curazao en el partido de segunda hora de la jornada de ayer de la Serie del Caribe.



Fue la sexta victoria de por vida para Valdés en la Serie del Caribe con lo que empató la marca que ahora comparte con Camilo Pascual, Carrao Bracho y Rubén Gómez.



“Yo me sentía bastante bien, estaba mezclando bien los pitcheos y saliendo cómodo de los innings. Yo quería seguir lanzando, pero el mánager decidió sacarme, ya eso no lo puedo controlar y gracias a Dios las cosas salieron bien”, señaló el veterano lanzador tras el juego.



Los dominicanos pusieron su récord en 3-2 mientras que Curazao vio descender su foja a 2-3.



“Todo el mundo sabe que Valdés tiene la capacidad de ir largo en los juegos”, dijo el dirigente dominicano Gilbert Gómez. “Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un bullpen con prácticamente cuatro cerradores de la liga, disponibles todos, y nos sentíamos bien cómodos con que Valdés nos llevó hasta donde nosotros entendíamos que tenía que llevarnos. Obviamente él tiene la capacidad, y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, de llevarnos mucho más lejos de ahí, pero ese era el plan que nosotros teníamos y lo ejecutamos como mismo lo habíamos diseñado”, agregó.



Valdés entró a lanzar en el sexto acto Fernando Abad que laboró sin problemas. Lo mismo que Neftalí Feliz que tiró el séptimo y el octavo lo trabajó Jean Carlos Mejía. Jairo Asencio lanzó el noveno para acreditarse el salvamento.



Por Curazao, inició Kelly Mincy, quien hizo una sobresaliente actuación al laborar en seis entradas y un tercio, permitió cinco hits, una carrera y ponchó tres bateadores. Otro que trabajó en el box fue Kevin Kelly.



Los Tigres fabricaron su primera carrera en la parte baja de la cuarta entrada, cuando Gustavo Núñez pegó hit al prado derecho, Robinson Canó falló con elevado al prado izquierdo, Ramón Hernández siguió con sencillo al prado central, Dawell Lugo remolcó a Gustavo Núñez desde la segunda base con un sencillo al prado izquierdo.



Héctor Rodríguez bateó para doble matanzas por la vía 4-6-3 para cerrar el episodio. En el octavo, Emilio Bonifacio inició con hit al prado central, luego Gustavo Núnez continuó con hit al prado izquierdo. Entró un nuevo lanzador por Curazao, Shea Spirzbarh. Robinson Canó sacó elevado de sacrificio al prado central para traer al plato a Emilio Bonifacio que había llegado a tercera con el hit de Núñez.



México le dijo adiós a Miami



Los Naranjeros de Hermosillo de México vencieron 5-2 a los Gigantes de Rivas de Nicaragua, para cerrar su participación en la Serie del Caribe 2024 con victoria; en un duelo entre dos equipos que llegaron sin posibilidades de clasificar a las semifinales en la penúltima jornada de la fase de grupo del torneo.



Aaron Altherr conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para poner adelante a México, y aseguraron la victoria con un ataque de tres anotaciones en la tercera entrada, gracias a sencillos productores de Agustín Murillo, Juan Carlos Gamboa y Sergio Burrell.



Manny Barreda cumplió con una apertura de cinco entradas en las que sólo admitió tres imparables y una carrera para anotarse la victoria por parte de los Naranjeros de Hermosillo, que cierran su participación eliminados con registro 2-4, pues descansan en la última jornada de la fase de grupos.



Nicaragua ha perdido los cinco encuentros que ha disputado en la Serie del Caribe, y cerrará su participación ante Venezuela hoy, buscando llevarse al menos un triunfo a casa.