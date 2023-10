Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, calificó de irracional e imposible soñar con un play como el “Monumental”

República Dominicana sin duda alguna es cuna de grandes peloteros que representan al país dentro y fuera de ella.



Pero para muchos fanáticos del deporte rey de la isla hacen falta estadios con mejores condiciones que alberguen grandes competencias.



Luego de la pasada Serie del Caribe “Gran Caracas 2023”, donde se inauguró el estadio “Monumental” de la Rinconada, ahora casa de los Leones del Caracas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, no han parado de llover los comentarios en redes sociales y la pregunta de ¿cuándo tendrá República Dominicana un estadio tan imponente como el que ahora tienen los suramericanos?



Si bien el país cuenta con estadios modestos, de buen aspecto y que además son hogares de encuentros y jugadas emblemáticas, los apasionados por el deporte exigen cada vez más algo que sea digno de representar lo que son a nivel de pelota.



El presidente la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), Vitelio Mejía, explicó las razones por las que no se puede tener en el país un estadio como el “Monumental”, y dio a conocer que hay más necesidades a donde se pueda destinar, aunque sea la mitad del dinero invertido en un nuevo play de esa magnitud.



“Somos muy buenos en pelota, los peloteros dominicanos son de los mejores, pero somos un país pobre. Un estadio como el Monumental es irracional, tiene que ser un emprendimiento donde el Estado ponga el terreno, facilidades y que el sector privado también participe, con eso no se puede soñar”, señaló Mejía durante el tradicional desayuno que realiza elCaribe y CDN.



En dicho conversatorio, Mejía también aclaró que aunque se ha estudiado la posibilidad de tener otro estadio, es mejor seguir mejorando los cinco recintos con lo que cuenta el país para el disfrute del fanático desde octubre a enero.



Se recuerda que en el gobierno de Leonel Fernández, en 2009 y a través del gerente general del Banco Nacional de la Vivienda, el arquitecto Joaquín Gerónimo, sirvió de promotor del proyecto “Complejo Deportivo y Cultural Juan Marichal”, que constaría de la remodelación total del Estadio Quisqueya, así como de un hotel, un complejo habitacional, locales de oficinas y comercial y un museo histórico de béisbol, a un costo superior a los 115 millones de dólares, pero ese proyecto no llegó a concretarse.



“Para tener un Estadio Quisqueya como lo exigen estos tiempos, con al menos seis mil butacas más, se necesita de una gran inversión y para eso es donde entra este fideicomiso. Ellos prestan ese dinero por X tiempo y se paga en un tiempo establecido por esta alianza”, puntualizó.