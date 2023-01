Email it

Nelson Cruz, gerente general del equipo, ofreció la información en el Desayuno de elCaribe y CDN

Conseguir permiso para que un jugador represente a su país en un certamen internacional siempre ha sido tema de discusión y más si se trata de las Grandes Ligas.



Y el Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo próximo, no se escapa de esa situación. Ayer, Nelson Cruz, gerente general del seleccionado dominicano, dijo que de la lista preliminar de 50 jugadores que tiene el país, 18 tienen objeción por parte de sus organizaciones de las Mayores para participar en este certamen. “Esta situación afecta el roster de cualquier equipo”, dijo Cruz durante su participación en el Desayuno de elCaribe y CDN. “Dentro de las reglas existe que ese equipo (el de las Grandes Ligas) puede prohibirle a cualquier jugador, que no necesariamente pueda ser por una lesión, como en muchos casos suele suceder”, agregó.



De la misma manera se expresó Rodney Linares, dirigente del equipo dominicano, y señaló que ha habido problemas con obtener los permisos para que varios estelares, que no mencionó, participen en este importante certamen mundialista, cuya versión 2013 fue conquistada por el equipo tricolor de manera invicta.



“Conseguir esos permisos ha sido un poco difícil. Aquí sabemos que todo el mundo quiere jugar”, señaló Linares.



La República Dominicana tiene hasta el día 7 de febrero para enviar a la Major League Baseball (MLB) el listado de los peloteros con intenciones de jugar.



“Ya será el día 8 o 9 cuando sabremos si ciertamente esos 35, que ellos han escogido, sí están seguros y ahí podrán darnos el visto bueno para presentar la lista al país”, expresó Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom). La República Dominicana estará en su quinta participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Para esta nueva versión el combinado criollo integrará el Grupo D con Puerto Rico, Venezuela, Israel y Nicaragua.



El primer partido de la tropa tricolor será el sábado 11 de marzo ante Venezuela a las 7 de la noche en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami. Durante el Desayuno de elCaribe y CDN, Cruz, Linares y Núñez estuvieron acompañados de Juan Mercado, director de operaciones del equipo dominicano; Pavel Aguiló, gerente de mercadeo, así como Yancen Pujols, director de prensa del seleccionado. El desayuno estuvo encabezado por Nelson Rodríguez, director de elCaribe, y Alba Nelly Familia, directora de CDN.



Información más ampliada



Esta historia será ampliada en la edición de elCaribe este lunes 30 del presente mes, así como la entrevista íntegra que será pasada por el matinal “Despierta con CDN” a las siete de la mañana.

Pondrán a la venta las chaquetas del equipo RD

A partir de la semana próxima las indumentarias del equipo dominicano estarán a la venta al público. Así lo informó Pavel Aguiló, gerente de mercadeo. Adelantó que las chaquetas del equipo tricolor tendrán un valor de 120 dólares (6,776.40 pesos a la tasa de RD$56.47 del Banco Central de la República Dominicana). Manifestó que estas piezas estarán la venta en la tienda de Lidom Shop, en establecimientos especializados en deportes, así como en grandes cadenas de supermercados de todo el país.