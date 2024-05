Ayudó a Milwaukee a derrotar a los Rays de Tampa. En otros choques, Jorge Polanco remolcó dos y Marcell Ozuna una

Willy Adames despachó la tarde de ayer dos jonrones y produjo cuatro carreras, mientras que Colin Rea cubrió seis innings en blanco para que los Cerveceros de Milwaukee derrotasen 7-1 a los Rays al finalizar una caldeada serie de tres juegos.



Con el dirigente Pat Murphy cumpliendo su suspensión ayer, el asistente Rickie Weeks dirigió al equipo. La suspensión de Sirí quedó en dos juegos tras un acuerdo y no tuvo acción ayer. Uribe y Peralta seguirán jugando mientras se tramitan sus apelaciones. El dominicano Adames disparó un jonrón solitario en el tercero ante Zach Eflin (1-4) y luego dio un batazo de tres carreras ante el nicaragüense Erasmo Ramírez para su quinto juego de dos cuadrangulares en las mayores. Rea (3-0) diseminó cuatro hits en seis innings. Bryan Hudson, Uribe y el brasileño Thyago Vieira completaron la faena, y los Cerveceros se llevaron dos de tres.



El venezolano William Contreras puso en ventaja a Milwaukee con un doble de dos carreras en el tercero ante Elfin.



Atlanta dispuso de Seattle



Chris Sale permitió una anotación en cinco episodios y ponchó a nueve, Austin Riley dio el gran batazo con un triple de dos carreras y los Bravos de Atlanta salvaron el último juego de la serie de tres, al derrotar 5-2 a los Marineros de Seattle.



Los Bravos, líderes del Este de la Liga Nacional, se recuperaron de sus primeras derrotas consecutivas en la temporada con otra sólida actuación de Sale y una ofensiva que aprovechó un error para anotar cuatro carreras sucias frente al abridor de Seattle Emerson Hancock.



Sale (4-1) sigue dando las actuaciones de antaño —cuando era uno de los zurdos más dominantes del béisbol antes de que las lesiones descarrilaran su carrera. Utilizó una gama amplia de ángulos en el brazo y distintas formas de lanzar para conseguir su máximo número de ponches de la temporada y tolerar seis hits.



La única carrera que permitió Sale fue con dos outs en la quinta, cuando el dominicano Jorge Polanco pegó un elevado débil que cayó apenas detrás de la inicial.



Sale ganó su tercera decisión consecutiva y tiene una efectividad de 2.36 en sus últimas tres aperturas.

Cronenworth pegó Grand Slam



Jake Cronenworth conectó un Grand Slam para desempatar en la séptima entrada y Jurickson Profar conectó cuatro hits para los Padres de San Diego, que vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-2 para ganar dos de tres en la serie.



Cronenworth conectó el tercer Grand Slam de su carrera y el segundo para los Padres esta temporada. Se produjo después de que Tyler Wade abriera la entrada con un toque sencillo sobre la cabeza del relevista Fernando Cruz (1-2), seguido del sencillo de Profar y la base por bolas de Fernando Tatis Jr. Cronenworth conectó al jardín derecho en el primer lanzamiento que vio de Cruz. Profar, recontratado en la temporada baja con un contrato de un año y un millón de dólares, extendió su racha de hits a ocho juegos. Conectó un sencillo de dos carreras en el cuarto. Hasta el Slam de Cronenworth, el momento más importante del juego fue cuando el jardinero central de los RojosStuart Fairchild hizo una sensacional atrapada en salto para robarle a Manny Machado un jonrón de tres carreras.



Kenta Maeda se estrena con Detroit



Kenta Maeda se apuntó su primera victoria con Detroit al permitir cuatro hits en seis innings rumbo al triunfo 4-1 sobre los Cardenales de San Luis, y los Tigres se llevaron dos de los tres juegos de la serie.



Matt Vierling remolcó tres carreras para los Tigres, que quedaron con foja de 31-16 contra San Luis en series interligas. Los equipos se han medido en tres Series Mundiales, con los Cardenales imponiéndose en 1934 y 2006, y Detroit en 1968. Maeda (1-1) toleró un jonrón en el cuarto inning al venezolano Willson Contreras, con la pelota cayendo por detrás de los arbustos del jardín central. El abridor derecho recetó cinco ponches y no concedió boletos.



Mellizos doblegan a Medias Blancas



Max Kepler y José Miranda batearon sencillos remolcadores para darle la ventaja a Minnesota en la séptima entrada, y los Mellizos remontaron cerca del final para conseguir su décima victoria consecutiva al superar 10-5 a los Medias Blancas de Chicago.



El puertorriqueño Miranda añadió su tercer hit de la tarde, para otra impulsada en un racimo de cuatro anotaciones en el noveno, que sentenció el duelo para los Mellizos, en medio de su tercera racha de victorias más larga desde junio de 2008 y la más larga de la temporada actual. El también domínico-boricua Willi Castro agregó un sencillo remolcador para completar un día de tres imparables que incluyó un doble y un triple.



Alex Kirilloff pegó un batazo solitario frente al abridor de Chicago Chris Flexen. Ryan Jeffers empujó dos carreras con un doble por Minnesota, que ha superado ocho veces seguidas a Chicago desde la campaña anterior. Tommy Pham pegó su primer jonrón con los Medias Blancas y añadió un doble remolcador.



Kansas City derrotó a Toronto



Seth Lugo resolvió siete innings con solidez para embolsillarse su quinto triunfo en siete aperturas, Michael Massey bateó un jonrón de tres carreras y los Reales de Kansas City vencieron 6-1 a los Azulejos de Toronto. Bobby Witt Jr. conectó un par de inatrapables, anotó una carrera y produjo otra por Kansas City, que ganó por quinta vez en siete enfrentamientos con Toronto. Asimismo, Witt convirtió una estupenda jugada defensiva. Se deslizó para detener la pelota y lanzó con una rodilla apoyada en tierra a fin de retirar a Bo Bichette, en lo que representó el último out del sexto inning. El venezolano Salvador Pérez pegó un sencillo remolcador y amplió a 21 juegos su seguidilla embasándose.