Al detalle: el nuevo contrato de Rafael Devers con Boston

Es un hecho. Después de varios idas y vueltas, finalmente el dominicano Rafael Devers se quedará en Boston Red Sox, y no sólo para la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), sino que por varias campañas más.

Lo que se conoce públicamente, es que el tercera base firmará por los próximos 11 años, donde recibirá un salario de $331 millones de dólares; sin embargo, ese acuerdo no correrá en la próxima zafra, según detalló Bob Nightengale, de USA Today.

De hecho, Devers tendrá uno de los acuerdos más lucrativos firmados en la presente Agencia Libre, sólo quedando por detrás de Aaron Judge y los $360 millones que pagará New York Yankees.

Partamos de la base que para el 2023, ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar el arbitraje salarial y el dominicano percibirá un salario cercano a los $17.5 millones de dólares, por lo que el nuevo vínculo recién partirá en 2024.

A partir de la fecha señalada, Devers recibirá de parte de Red Sox un salario anual de $30 millones de dólares, por los próximos 11 años, hasta 2034, además recibirá un bono por firmar de $20 millones, lo que aumentará considerablemente su sueldo en MLB.

