Sandy está señalado para enfrentar a Venezuela esta noche en el primer partido de RD en el Clásico Mundial

La hora cero llegó. Desde esta noche, todas las miradas estarán centradas en el equipo dominicano que estará accionando en el Clásico Mundial de Béisbol. Su primer partido lo será ante el representativo de Venezuela en el LoanDepot Park, la ciudad de Miami.



El partido está programado para las siete de la noche (8:00 p.m. hora dominicana). Sandy Alcántara es el lanzador señalado por el dirigente Rodney Linares para enfrentar a los bateadores de la tierra de Simón Bolívar.



“Sé lo que tengo que hacer ahí en el montículo. Estoy al 100%, conozco a todos los bateadores que van a jugar en el Clásico en el equipo de Venezuela. No tengo por qué preocuparme y el sábado vamos a tener la oportunidad de competir”, dijo Alcántara.



El ganador del Cy Young de la Nacional en 2022 tras una superba labor con los Marlins tendrá de contrincante a una novena con nombres como José Altuve, Luis Arráez, Ronald Acuña Jr. y el futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel Cabrera, entre otros.



Además de esos bates de respeto, Sandy, de 27 años, debe administrarse bien porque hay un límite de lanzamientos por cada presentación. “Son 65 pitcheos, pero un pítcher como yo que sabe economizar sus lanzamientos, no voy a tener preocupación por eso. Voy a tratar de economizar lo más que pueda para ir lo más profundo en el partido”, dijo con el rostro serio que le caracteriza en los días previos a una salida.



Alcántara conversó este jueves con los medios en el Hammond Stadium, en Fort Myers, debido a que por rutina no habla con la prensa el día antes de lanzar.



Este sábado lo hará en su parque de la llamada “Ciudad del Sol”, en el que ha maravillado a los seguidores de los Marlins, pero en su mente y corazón solo habrá espacio para sus compatriotas.



“(A los dominicanos) Que no apaguen los televisores, que no los apaguen, que se sienten a esperar desde el primer picheo hasta el último out. Nosotros estamos aquí para ellos, para dar lo mejor de nosotros”, dijo. La misión está al doblar de la esquina. El “Plátano Power” contará con uno de los mejores lanzadores del negocio para su primer desafío.



Juan Soto se integra



El patrullero dominicano de los Padres, Juan José Soto, partió el jueves por la noche de los campamentos de su equipo para reportarse a la concentración de la selección de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Se espera que el cañonero esté participando sin ninguna restricción en el evento, luego de haber despejado algunas interrogantes sobre su físico el jueves en un juego “B” ante los Guardianes en el Peoria Sports Complex.



Soto tuvo cinco apariciones al bate en ese encuentro, siendo los tres primeros ante Shane Bieber. El dominicano se ponchó, negoció boleto y falló con un elevado ante el as de Cleveland.



Luego falló con un rodado y en su último turno al bate recibió otro boleto, antes de robarse la intermedia.