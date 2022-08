Incluyan a Alex Rodríguez en el listado de personas desconsoladas y entristecidas por enterarse de la suspensión de Fernando Tatis Jr. por violar el protocolo de sustancias para mejorar el rendimiento de MLB.



Al menos, así lo hizo saber durante su intervención en el partido del domingo por la noche entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, en donde estuvo acompañado por Derek Jeter y Michael Kay.



‘A-Rod’ tocó varios tópicos junto a sus compañeros en la transmisión del partido, algunos ligeros y otros más sobrios, en especial cuando la conversación se estableció en torno a la suspensión de 80 partidos de Tatis Jr.



“Si alguien juega 25 años, 23 o 20 y comete ese error, no importa quién seas, se juzga diferente, pero mira, lo sabes, yo lo sabía y cometí el error a pesar de ello. Desearía que estos jugadores jóvenes aprendieran de mi debacle y de mis errores”, señaló el expelotero.



Rodríguez fue cuestionado sobre la posibilidad de acercarse a Tatis Jr. para conversar con él al respecto de la situación y aunque dijo que no lo haría, indicó que siempre está abierto para tener conversaciones con todos los jugadores que se le acerquen.



“Siempre estoy disponible. He servido como mentor de docenas de jugadores en diferentes deportes, porque yo he estado en lo más bajo (…) Muchos jugadores jóvenes (…) se han acercado para hablar de béisbol o negocios y yo siempre estoy abierto para escuchar a todos aquellos que necesiten ayuda”, agregó.



Sobre cómo se sintió al enterarse de la suspensión de Tatis Jr., Alex Rodríguez dijo que no se sintió molestó, sino “desconsolado”. Apuntó a que cuando cometes un error como ese, es algo que te persigue durante toda tu carrera.



“Casi me hace llorar ver a un niño como Tatis que tiene 23 años y que por el resto de su carrera va a tener que jugar y probablemente no logre llegar al Salón de la Fama”, dijo.