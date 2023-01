Email it

Los Medias Rojas llegaron a un acuerdo de Ligas Menores con el receptor colombiano Jorge Alfaro, según le informó una fuente a Ian Browne de MLB.com.



Se ha informado que el conjunto de Boston, que no ha confirmado el pacto, le pagaría a Alfaro dos millones de dólares si se gana un puesto en el roster del equipo grande. El acuerdo también incluiría dos opciones para salirse del contrato el primero de junio y el primero de julio si no es convocado a las Mayores en una de esas fechas.



La llegada de Alfaro les brinda a los Patirrojos algo de profundidad en una posición sin tantas alternativas, debido a que apenas cuentan con dos catcher en su roster de 40 jugadores, con Reese McGuire perfilado a ver el mayor tiempo de juego en el 2023.



Alfaro -que probablemente entrará a una competencia con Connor Wong por el puesto de suplente en los Entrenamientos de Primavera- entró al mercado libre tras no recibir un contrato de los Padres en noviembre.