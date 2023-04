Email it

Es uno de tres criollos que han debutado en esta temporada. Nelson Cruz es el de mayor edad y Wander Franco el más joven

Una vez más República Dominicana comanda las Grandes Ligas como el país con mayor cantidad de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos con 104, según datos publicados por la Major League Baseball la semana pasada.



Claro, ese registro no incluye a peloteros de origen norteamericano, pero de padres dominicanos como son los casos de Manny Machado, Jeimer Candelario y Adalberto Mondesí, entre otros.



En lo que va de campaña van tres criollos que han debutado en las Grandes Ligas para elevar a 887 la cifra histórica en el béisbol mayoritario de la tierra del “Tío Sam”.



De ese grupo, el que más llamó la atención fue el lanzador de los Yankees de Nueva York, Jhony Brito, quien, tras lograr un buen debut ante los Gigantes de San Francisco, ayer fue enviado a las Menores.



“Siempre pensé en tener un buen debut”, dijo Brito a través de un intérprete tras el encuentro del pasado domingo. “Tienes que tener confianza para hacer tu trabajo. Si comienza a pensar en malos resultados, generalmente es cuando las cosas se salen de control. Estoy muy feliz”, agregó el nativo de Boca de la Caña, Puerto Plata.



Los Yankees informaron de la decisión de que no necesitaban de un quinto abridor en su rotación debido a que tienen un día libre en esta semana y no era necesaria su presencia.



En su primer partido en las Mayores, Jhony trabajó cinco entradas de dos hits, una transferencia y seis ponches en el triunfo de su equipo 6-0 ante los Gigantes.



Brito, de 25 años y que en la pelota otoño-invernal pertenece a los Toros del Este, se convirtió en el séptimo lanzador dominicano con cinco o más entradas en blanco y seis o más ponches en su debut en las Grandes Ligas. Se une a Juan Marichal, Pedro Julio Astacio, Amaury Telémaco, Adalberto Méndez, Freddy Peralta y Luis Gil.



Del registro de 104 jugadores publicado por MLB, Nelson Cruz, de los Padres de San Diego, es el pelotero dominicano activo con más edad con 42 años y 277 días de nacido (1 de julio de 1987), mientras que Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay es el de menor edad con 22 años y 33 días (1 de marzo 2001).



Los restantes dos que han debutado en la joven temporada del mejor béisbol del mundo son Carlos Vargas (de Moca) con los Diamondbacks de Arizona el día inaugural, mientras que dos días después lo hizo José Hernández (de Puerto Plata), con los Piratas de Pittsburgh. Tanto Vargas como Hernández pertenecen a los Tigres del Licey.