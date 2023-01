Carlos Correa no irá a Mets y finalmente vuelve a los Twins

Un increíble y nuevo vuelco vive la situación de Carlos Correa y su nuevo equipo para la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), donde hasta este lunes 9 de enero, se espera su firma en New York Mets.

Esto, luego de que San Francisco Giants haya rechazado su incorporación en previa a Navidad, cuando le había asegurado contrato por 13 años y un salario de $350 millones de dólares, ofreciéndole un vínculo por 12 campañas y $315 millones.

Pero ni lo uno, ni lo otro. Según dio a conocer Jeff Passan, de la cadena ESPN, Carlos Correa ha conseguido firmar con un tercer equipo durante la presente Agencia Libre de MLB 2023, como es Minnesota Twins, el cual queda pendiente de los resultados de exámenes médicos.

El reporte indica que el campocorto puertorriqueño regresará a la franquicia con la cual jugó la pasada zafra, y a la que renunció tras la fase regular, firmando un acuerdo por seis años y un sueldo de $200 millones de dólares.

Pero eso no es todo, porque además el nuevo contrato entre Correa y Twins tiene una «opción de adquisición», que le permitiría al boricua subir su salario hasta los $270 millones. Todo esto, a partir de MLB 2023, si su físico se lo permite.

Carlos Correa is headed back to the Twins. And with early indications that Minnesota is comfortable with his right leg, this time it looks like it's for real.



News, free and unlocked, at ESPN: https://t.co/EIISV2MDYw