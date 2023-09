Shane Bieber apagó durante seis entradas a Cincinnati y los Guardianes de Cleveland despidieron al manager Terry Francona con una victoria ayer en su último partido en casa, al vencer 4-3 a los Rojos, que ven agonizar sus opciones de playoffs.



Bieber (6-6) limitó a los Rojos a una carrera y cinco imparables en apenas su segunda apertura desde el 15 de julio, y tal vez su última con Cleveland.



El diestro se ausentó por más de dos meses con una inflamación en el codo, una de tantas lesiones clave que contribuyeron a que los Guardianes no pudieran refrendar su título de la División Central de la Liga Americana.



Los Rojos están en riesgo de perderse también la postemporada. Cayeron dos juegos detrás de Chicago en la carrera por el comodín de la Nacional, con sólo tres juegos pendientes de la temporada.



Los Guardianes hilvanaron cinco imparables en la segunda entrada ante el abridor de los Rojos, Andrew Abbott (8-6), quien no pasó de la tercera entrada. Tyler Freeman y el novato Brayan Rocchio produjeron con sencillos en la segunda para Cleveland. Abajo 4-1, los Rojos reaccionaron con un par de carreras en la octava frente al relevista Trevor Stephan. El emergente Nick Martini y Jonathan India batearon dobles consecutivos y Spencer Steer acercó a Cincinnati a una con roletazo productor. El dominicano Emmanuel Clase resolvió la novena por Cleveland para alcanzar su salvamento 43, líder de las mayores.



Cole lanzó juego completo



Gerrit Cole lanzó pelota de dos hits para acercarse a lo que sería su segundo título como rey de la efectividad en la Liga Americana, Aaron Judge disparó dos jonrones y los Yanquis de Nueva York aplastaron 6-0 a los Azulejos de Toronto para cerciorarse de no terminar la campaña con una foja deficitaria.



Cole (15-4) enfrentó a dos bateadores por encima del mínimo posible. Permitió un sencillo y un doble a Brandon Belt.



Su faena incluyó cinco ponches y ningún boleto. De los 105 pitcheos que hizo, 72 fueron strikes. Cole finalizó esta temporada con 222 ponches en 209 innings. Es quizás el principal candidato para obtener el trofeo Cy Young de la Liga Americana, y mejoró a una efectividad de 2,63, la más destacada de la Liga Americana.



Sonny Gray, de Minnesota, ocupa el segundo puesto con 2,80 y tiene previsto cumplir este jueves con su última apertura en temporada regular. Necesita cubrir 12 innings en blanco para rebasar a Cole. Toronto fue blanqueado por los Yanquis por segunda noche seguida. Comenzó en una posición que le otorgaría el segundo pasaje de comodín a la postemporada en la Liga Americana, dos juegos y medio delante de Houston y dos encima de Seattle.