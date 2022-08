El doctor Milton Pinedo se refiere al caso del paracorto Fernando Tatis Jr.



El Clostebol es una sustancia que está enmarcada dentro del grupo de los esteroides anabólicos de la Major League Baseball (MLB) y de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada, por sus siglas en inglés”.

Al mismo tiempo no es una sustancia tan simple como la describen, ya que viene para uso de pomada u oral (pastillas).



Así lo revela el doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte (Fedomede), a raíz del caso que vive el paracorto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., quien el pasado viernes arrojara positivo al uso de este tipo de sustancia y que le generó una suspensión de 80 partidos.



“El Clostebol es una sustancia bien conocida y muy fácil de detectar como el Estanozolol”, dijo Pinedo en entrevista al programa “Mañana Deportiva” que se transmite de 7-9 de la mañana por CDN Radio. “En la forma de pomada se introduce dependiendo de la cantidad que se usa y no es posible determinar en el laboratorio si lo que se usó fue una crema o de uso oral. Por eso es la suspensión. Aunque su uso realmente no produce un aumento del rendimiento como pudiera considerar que afecte la utilidad deportiva, pero la presencia de la sustancia por sí sola ya significa que es una violación a los reglamentos”, agregó.



Calificó de “lamentable” el momento en la actualidad vive Tatis Jr., a quien le exhortó a someterse a una rehabilitación conductual y así evitar procesos que lo pueda inducir a convertirse en un atleta proclive al uso de sustancias prohibidas.



“Esta sustancia está muy relacionada con personas que sufren accidentes y que usan esta pomada para cicatrizar rápidamente. No está relacionada para producir un aumento en el rendimiento deportivo porque es muy poca la cantidad que se absorbe a través del tipo de vía”, apuntó el galeno. “Esos son los mapas de riesgos que se utilizan en el deporte olímpico y donde se ven los atletas que son proclives al uso de sustancias prohibidas. Son atletas jóvenes con grandes contratos, atletas que se van a retirar, atletas que están lesionados”, agregó.



En diciembre pasado, Tatis Jr. sufrió un accidente mientras montaba una motocicleta, versión, que en un principio fue negada. Luego se sometió a una cirugía producto de una fractura que sufrió en su muñeca izquierda.



Desde que la MLB instauró su programa antidopaje en el 2004, unos 50 peloteros dominicanos han dado positivo por sustancias prohibidas tanto a nivel de Grandes Ligas como en las ligas menores, entre los que se encuentran Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Edison Vólquez, Bartolo Colón, Melky Cabrera, Nelson Cruz, Miguel Tejada, Ervin Santana, Starling Marte, Jorge Bonifacio, Jorge Polanco, Frankie Montás, Ramón Laureano, Michael Pineda y Robinson Canó.



“Hay mucha automedicación, que la utilizan sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de consejos y eso verdaderamente es lamentable. Lo triste es que la carrera de un pelotero de ese nivel se ve detenida con un antecedente que nunca se le quitará y la pena es que, con tantos recursos a su lado o desde su familia no buscó orientación. Es algo que es muy lamentable”, expresó Pinedo.