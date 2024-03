El joven pelotero viene de registrar una buena preparación para la venidera campaña de las GL, que se inicia el jueves

Elly de la Cruz está recibiendo bases por bolas. Está bateando a la banda contraria, tanto desde el lado izquierdo como derecho del plato. A juzgar por todo eso, los ajustes que hizo el dominicano durante la temporada muerta han dado resultados positivos. De la Cruz llegó al jueves bateando .282 con OPS de .878 en 15 partidos de pretemporada. De sus primeros 11 hits, el joven de 22 años conectó tres dobles, un triple y un cuadrangular. También ha recibido siete bases por bolas, con 18 ponches.



“Me siento bien de verdad”, dijo De la Cruz. “Obviamente, habrá días en que los resultados no estarán ahí, como uno quiere. Pero me siento listo para la temporada”. De la Cruz tuvo una racha de ocho encuentros consecutivos dando de hit, que terminó el domingo. Se ha ido de 9-0 en sus últimos tres encuentros, incluidos de 2-0 con dos ponches, dos bases por bolas, un robo de base y una carrera anotada en la victoria 3-1 sobre los Medias Blancas el miércoles.



“La campaña nos dice todo lo que necesitamos saber, pero veo con buenos ojos lo que está haciendo él, tanto ofensiva como defensivamente”, indicó el mánager David Bell.



De la Cruz es un jugador extremadamente importante en la alineación de Cincinnati, especialmente después de que los Rojos se vieran afectados esta semana por las lesiones del jardinero central TJ Friedl y del segunda base Matt McLain. Como novato en el 2023, De la Cruz ligó para .325 con OPS de .887 en sus primeros 30 desafíos, y luego .191 con OPS de .627 en los últimos 68 cotejos. En total, se ponchó 144 veces en 427 turnos al bate (el 33.7% de las veces). Después de la campaña, De la Cruz regresó a su hogar en la República Dominicana para empezar a trabajar para mejorar.



Bajo la tutela del coach de bateo Joel McKeithan, quien visitó personalmente a De la Cruz en la República Dominicana y Miami, De La Cruz acortó el movimiento que hacía con la pierna antes de batear y se enfocó en la selección de pitcheos y en esperar más tiempo antes de decidir hacer swing o no.



Los batazos por la banda contraria, incluso aquellos que resultan en outs, están demostrando que su paciencia está dando frutos.



“(Agarrar) mis bases por bolas y darle a los pitcheos que quiero batear; darle a mis pitcheos”, mencionó De la Cruz. “Estoy dejando que el pitcher haga lo que necesite hacer para que yo pueda embasarme. “En todos los aspectos, me siento más seguro. Defensivamente, estoy más cómodo que antes. Y bateando, estoy listo para darle a mi pitcheo”.



Los Rojos abrirán la temporada contra los Nacionales en una semana, el 28 de marzo en el Great American Ball Park. De La Cruz no duda de que su plan de ataque en el home le dará resultados durante la campaña regular.



“Creo que todo comenzó a funcionar cuando estaba en mi casa … que sabía que estaba listo”, terminó De la Cruz. “Las cosas que he hecho en los entrenamientos de primavera demuestran que he estado listo. Estoy listo para que comience la temporada”.