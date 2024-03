Para los Medias Rojas, un emocionante paseo llega en un momento en el que la monotonía de los Entrenamientos de Primavera comienza a hacerse sentir.



Los Patirrojos y su dirigente, el puertorriqueño Alex Cora, viajarán a Santo Domingo para la Serie de la República Dominicana contra los Rays en el Estadio Quisqueya.



Los rivales de la División Este de la Liga Americana se medirán el sábado a las 5:05 p.m. ET, y el domingo a la 1:05 p.m.



El estelar toletero Rafael Devers y el derecho Brayan Bello estarán llenos de orgullo cuando vistan uniformes de las Mayores en su país natal por primera vez.



“Me siento muy contento por esto”, declaró Devers. “Como muchos muchachos aquí, crecí con el sueño de jugar béisbol, y será maravilloso para los niños de 10, 11, 12 años que nunca han visto un pelotero de Grandes Ligas en persona. [Cuando era más joven] no tuve la oportunidad de ver un pelotero de Grandes Ligas en persona, pero el poder ser eso para ellos será muy, muy emocionante”.



Lo único que lamenta Bello es que no está programado para lanzar.



“Me siento un poco triste. Estaba ansioso por lanzar allá, pero lo comprendo”, expresó.



En vez, Kutter Crawford y Garrett Whitlock serán los abridores por los Medias Rojas. Cora está más concentrado en tener programado a Bello para el inicio de la temporada regular. De hecho, Bello podría ser el principal candidato para abrir en el Día Inaugural en Seattle el 28 de marzo.



Para Bello, quien el jueves firmó una extensión de seis años con Boston, el viaje a casa será un momento de disfrutar cada segundo.



“Me llena de alegría”, indicó Bello. “Estoy muy entusiasmado que tendremos la oportunidad de volver a Dominicana, para estar con la familia, con mi hija. Estoy emocionado que los aficionados allá podrán ver a los Medias Rojas de Boston vs los Rays de Tampa Bay. Estoy muy entusiasmado de compartir con mis compañeros en Dominicana. Esto no se presenta con frecuencia. Claro que estoy entusiasmado”.



Aunque Devers y Bello probablemente recibirán grandes ovaciones cuando sean presentados los equipos, probablemente no superará la bienvenida que recibirán los miembros del Salón de la Fama, David Ortiz y Pedro Martínez. Debido a lo legendario que son esos dos jugadores, tanto para los aficionados quisqueyanos como para los de los Patirrojos. “Será maravilloso. Todos adoran a esos muchachos”, señaló el dominicano Bello.

Titulares del equipo estarán en roster

Junto a Devers, los Medias Rojas contarán con algunos titulares como Triston Casas, Trevor Story y Masataka Yoshida. “Tomaremos esto con mucha seriedad”, dijo Cora. “Es algo bueno para nosotros también. Casi un cambio de ritmo, ir de aquí [Fort Myers] a allá en los próximos días y hacer lo necesario sobre el terreno, pero a la vez será una clase de respiro de aire fresco a mediados de los Entrenamientos de Primavera y divertirnos un poco allá”.