Los expeloteros Octavio Dotel y Tony Blanco figuran entre las víctimas. Envían muestras de dolor por el deceso de ambos

El 20 de marzo de 1993, en Octavio Dotel daba inicio a su carrera en el béisbol gracias al interés de los Mets de Nueva York de firmarlo para el profesionalismo. El 8 de abril de 2025 su vida se apagaba y junto a ella también la del exjugador Tony Blanco. Es que los nombres de ambos expeloteros figuraron entre el amplio listado de fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set la madrugada de ayer.



Tras conocerse la noticia del deceso de Dotel (51 años) y Blanco (43 años), varios fueron los mensajes de pesar por parte de importantes figuras y entidades tras conocer del trágico hecho. “Estoy llorando mi dolor porque todavía no lo creo, pero si algo te diré amigo mío, siempre te recordaré por la sonrisa que siempre tenía tu rostro. Dios te empezó a preparar para recibirte libre de pecado”, escribió David Ortiz en su cuenta de Instagram (@pecosa34). “Cumpliste tu ciclo en esta tierra y lo hiciste bien. Dejaste una familia que, a pesar de este dolor, la dejaste formada y en buen pie y a tu esposa la edificaste y le diste el puesto que se merece y de tu madre e hijos, ni mencionar. Por eso te recordaré feliz. Ve con Dios hermano mío”, agregó.



A este dolor también se unió el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas Tony Clark, sobre la tragedia. “La Asociación de Jugadores está devastada más allá de las palabras por los trágicos eventos del martes por la mañana en la República Dominicana. Lamentamos todas las víctimas y enviamos un mensaje especial de apoyo a las familias de Octavio Dotel y Tony Blanco, quienes dejan un vacío indescriptible con su fallecimiento, y a Nelson Cruz, cuya familia perdió una estrella brillante con la muerte de su hermana, Nelsy”, señaló el comunicado.



“En medio de la tristeza incomprensible, nos mantenemos unidos con la comunidad dominicana y mantenemos a la isla en nuestros pensamientos y nuestras oraciones a medida que continúa desarrollándose esta situación”, agregó.



Dotel jugó en las Mayores por 15 temporadas. Es el único pelotero criollo que ha vestido al menos 13 franelas durante su trayecto por las Grandes Ligas con Houston, Medias Blancas, Detroit, Oakland, Pittsburgh, Toronto, San Luis, Kansas City, Dodgers, Mets, Yankees, Atlanta y Colorado. En la pelota local jugó con los Leones del Escogido.



El acto fúnebre de Dotel comenzará a las 3:00 de la tarde de hoy en el Jardín Memorial y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Mañana las puertas se abrirán desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde para luego recibir cristiana sepultura a las 3:00 de la tarde en el Cementerio Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta.



Mets, Yankees y Astros, con pesar



Previo a su fallecimiento, Dotel se mantenía muy activo en las redes sociales en la monta de bicicletas por diferentes lugares del país. Era visto casi cada tarde practicando sobre su bicicleta en el Parque Mirador del Sur y realizaba excursiones de turismo interno con amigos ciclistas. “Lamentamos el fallecimiento de Octavio Dotel. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia en República Dominicana”, escribieron los Mets, en los que el dominicano militó en 1999.



Precisamente, los Mets, previo al partido de ayer ante los Marlins, colocaron una imagen del nativo del sector Los Trinitarios, de Santo Domingo Este, como muestra de dolor. El deceso de Dotel, de 51 años, se produjo en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. “Los Yanquis lamentan la muerte del exlanzador de los Yanquis Octavio Dotel y extienden su más profundo pésame a la familia, amigos y seres queridos de Octavio”, escribió la franquicia neoyorquina.



Dotel también estuvo cinco años en Houston, compitiendo con el uniforme de los Astros. “Tenemos el corazón destrozado por enterarnos de la trágica noticia de que el ex lanzador de los Astros Octavio Dotel fue una de las muchas personas que fallecieron cuando un techo colapsó en República Dominicana anoche”, se lee en la nota de los Astros.



El paso de Blanco por el béisbol



Tony Blanco fue un pelotero que militó en el béisbol local con los Tigres del Licey (2003-2006 y 2015-2016) y Estrellas Orientales (2007-2009). En las Mayores accionó con los Nacionales de Washington (2005). Asimismo, jugó en Japón de 2009 a 2016. Tuvo una destacada carrera en el béisbol asiático con promedio de bateo de .272, 181 jonrones y 542 remolcadas en 750 encuentros con Chunichi Dragons, Yokohama DeNA BayStars y Orix Buffaloes.



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Tony Blanco. Acompañamos en su dolor a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, indicó la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) a través de un comunicado. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex Grandes Ligas, Tony Blanco. Su legado quedará en la historia del béisbol nacional. Acompañamos en su dolor a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Paz a su alma”, se lee el mensaje del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).



También mostraron sus pesar la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, Tigres del Licey y Felipe -Jay- Payano.

Dueño de un exitosa escuela de gimnasia

Octavio Dotel era propietario del colegio Santa Bárbara, ubicado en Mirador Norte, y en su espacio también puso a funcionar hace más de una década una academia de gimnasia.



OD Gymnastics Academy es una escuela de gimnasia privada, especializada en la iniciación en este deporte, con continuidad en el desarrollo de los jóvenes atletas. El ex destacado relevista que jugó para 15 equipos de Grandes Ligas puso mucho empeño en el desarrollo de esta escuela, al punto de que la misma ha salido airosa en competencias nacionales e internacionales.



La escuela realiza su propio evento anual, la Copa Nacional OD Gymnastics, que suele efectuarse en el mes de diciembre.