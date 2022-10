Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego protagonizan una Serie Divisional de la Liga Nacional de alto calibre en la postemporada 2022 de MLB, igualada a una victoria tras la recuperación de Manny Machado y compañía en el Dodger Stadium.

En la previa de la llave, la tropa dirigida por Dave Roberts luce superior tras el reflejo de la temporada regular. Además de ganar más de 100 partidos se impusieron con total autoridad ante Padres, creando una rivalidad más que llamativa.

Así las cosas, el Hall of Fame David Ortiz dio a Dodgers como favorito para imponerse en el segundo compromiso de la Serie Divisional. Pero San Diego contó con bateo oportuno que influyó para ganar, 5-3, y acabar con la predicción del Big Papi.

«¿Y ahora qué?», le dijo Machado a Ortiz por medio de un mensaje de texto, según reveló el propio ‘Big Papi’ durante la transmisión televisiva de Fox Sports. Claramente, ‘Manny’ luce inspirado tras la victoria, pero el trabajo no acaba aún.

Deberán continuar de forma sólida y sin cometer errorres para tener aspiraciones de dejar en el camino a una novena bastante completa como Los Angeles Dodgers. Con la serie igualada, todo luce abierto para ambas organizaciones.

Big Papi picked the Dodgers to win, so Manny Machado texted him after the game saying "Now what?" 🤣 pic.twitter.com/9T9bNhDgPA