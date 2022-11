Este es el nuevo trabajo de Albert Pujols

Contar con expelotero que tiene asegurado un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown es un privilegio que se pueden dar Los Angeles Angels con Albert Pujols.

El dominicano empezó la vida después de la MLB con un vínculo por diez años y US$10 millones con el equipo californiano trabajando con los jóvenes de la academia de los Angelinos en la República Dominicana, y estará también ayudando a los jugadores de MLB y MiLB de los Angelinos durante el spring trainning del 2023.

“Es Albert Pujols. Es valioso para nosotros, tiene muchísimo conocimiento de beisbol”, expresó John Carpino, presidente de los Angelinos de Anaheim.

