Email it

El tercera base estará con la escuadra por las próximas 11 campañas. En 2022, pegó 32 jonrones y remolcó 102 vueltas



El antesalista estrella Manny Machado y los San Diego Padres están finalizando una extensión de contrato de 11 años y 350 millones de dólares, dijeron a ESPN fuentes familiarizadas con el acuerdo.



Machado había dicho la semana pasada que tenía la intención de salirse de los últimos cinco años (y 150 millones de dólares) de su contrato actual con los Padres, después de la temporada, luego de que fracasaran las negociaciones preliminares sobre una extensión.



Si bien Machado había fijado como fecha límite el 16 de febrero para llegar a un nuevo acuerdo, las conversaciones continuaron. A los 30 años, Machado viene posiblemente de la mejor temporada de su carrera, bateando .298, con un porcentaje de embasarse de .366 y uno de slugging de .531, con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas.



Terminó segundo en la votación de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y llevó a los Padres a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde fueron eliminados por los Filis de Filadelfia.



La llegada de Machado a San Diego en el año de 2019, con un contrato por 10 años y 300 millones de dólares, marcó una nueva era para los Padres, que aún no han ganado una Serie Mundial en sus 54 años de historia.



El campocorto Fernando Tatis Jr. se unió a los Padres como novato durante la primera temporada de Machado en San Diego, y aunque el equipo tuvo problemas para terminar 70-92, prosperó en la temporada 2020 acortada por COVID, recibió un impulso significativo con la adquisición del jardinero Juan Soto el año pasado y continuó pasando este invierno con la firma del campocorto Xander Bogaerts con un contrato de 11 años y 280 millones de dólares.



En cuatro temporadas con los Padres, Machado ha dado 108 jonrones y ha impulsado 340 carreras mientras batea .280, con un porcentaje de embasarse de .352 y un porcentaje de slugging de .504 y muestra una defensiva que le ha valido un par de Guantes de Oro en la tercera base. San Diego no permitió que las negociaciones fallidas la primera vez los detuviera, aumentando su oferta en más de 50 millones de dólares cuando el propietario Peter Seidler dijo que extender a Machado era “máxima prioridad” esta primavera.



Si Machado hubiera llegado a la agencia libre en un año típico, el interés en él habría sido mucho mayor que la última vez. Los New York Mets fueron vistos como una opción particularmente buena para él, y otros se habrían presentado como aspirantes, pero el deseo de Machado de permanecer en San Diego en medio de su deseo por el campeonato ayudó a que las partes llegaran a un acuerdo.



Los Padres han tirado la casa por la ventana

San Diego actualmente tiene la tercera nómina de impuestos más alta en MLB con más de 266 millones de dólares, según Baseball Prospectus, que incluye 600 millones de dólares que aún se adeudan a Tatis y Bogaerts, extensiones de nueve cifras para los diestros Yu Darvish y Joe Musgrove, y la inminente agencia libre de Soto después de la temporada 2024; el tema sobre si los Padres retendrían a Machado fue uno de los más comentados en el beisbol en días recientes.