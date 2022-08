El dominicano habló ayer en San Diego por primera vez desde que fue sancionado por Clostebol. Prometió mejores acciones de cara al futuro

SAN DIEGO. El dominicano Fernando Tatis Jr. habló ayer con la prensa, mostrándose arrepentido mientras conversaba por primera vez en público desde que dio positivo por una sustancia prohibida.



“Me gustaría empezar simplemente diciendo cuánto lo siento”, dijo Tatis en la cueva de los Padres en el Petco Park. “Realmente lo siento. He dejado mal a mucha gente”.



Tatis, suspendido por 80 juegos tras dar positivo por Clostebol, pasó los últimos días disculpándose con miembros de la organización y ayer se disculpó con sus compañeros. “Yo sé que hay mucho amor que tengo que recuperar, y que tengo mucho trabajo que hacer”, siguió. “Ganarme otra vez la confianza de todos será un proceso muy largo”.



El paracorto Tatis dijo que en junio comenzó a tomar Clostebol como parte de un medicamento para tratar una infección de la piel, sin consultar con los doctores del equipo.



Dijo que continuó usando el medicamento hasta que dio positivo a finales de julio. Tatis consideró apelar, pero dijo que cuando se hizo aparente que no iba a ganar la apelación, decidió aceptar la suspensión, impuesta el 13 de agosto. “Al final del día, no hay excusas”, añadió. “Necesito hacer un mejor trabajo con respecto a lo que pongo dentro de mi cuerpo. No hay excusas para lo que hice”. Adicionalmente, Tatis anunció que se operará para reparar el problema del hombro que tanto lo molestó el año pasado.



Tatis también expresó remordimiento por el accidente de motocicleta que probablemente ocasionó la fractura en su mano izquierda. “En cualquier relación que valga la pena tener habrá grandes momentos y también habrá momentos complicados”, dijo A.J. Preller, alto ejecutivo de los Padres. “He hablado mucho con Fernando sobre errores. Todos cometemos errores. Yo he cometido bastantes como gerente general de este equipo, y estoy seguro de que los fanáticos de los Padres me lo van a recordar de vez en cuando, pero la clave es cómo aprende uno de esos errores”, añadió Preller. “Cómo creces a partir de allí”.



Ayer, Tatis decidió hacer eso. “Yo sé que se ha hablado mucho, pero es con acciones”, dijo Tatis. “Las acciones hablarán por sí solas en el futuro. Habrá una nueva historia allá afuera, y van a venir cambios. Eso empieza hoy”.