Freddy Peralta explica razón de su éxito

Agregó un cuarto lanzamiento, el cambio de velocidad, que ahora le permite dominar con más consistencia

Era el 31 de diciembre pasado. La comunidad de las Lagunas en Moca estaba en ambiente festivo, menos una persona: Freddy Peralta. El joven lanzador estaba entrenando a pesar de la lluvia, tratando de perfeccionar un picheo que vino a completar una misión que tenía y resulta que actualmente es el abridor criollo de mejores números en la actual contienda.

Solo en el diccionario éxito está primero que sacrificio. “Yo me recuerdo que todo el mundo estaba en fiesta y yo en el estadio. Ese día llovió, pero no podía parar el trabajo”, dijo Peralta a elCaribe en una entrevista que se le realizó recientemente por Instagram.

El derecho había acordado ese día practicar junto con Carlos Villanueva, otrora serpentinero y un consejero especial, a quien le agradece mucho en su carrera. “Eso estaba pautado y no podía quedarle mal a Carlos. Suerte a Dios que paró de llover y pudimos trabajar”, agregó.

De esa manera, Peralta completó su arsenal, que pasó de ser de dos lanzamientos hace unos años a cuatro. Ahora tiene una bola rápida que viaja con consistencia a las 95 millas por hora, una curva, un slider y un cambio.

En 2019, a pesar de una marca de 7-3, su promedio de carreras limpias estuvo en 5.29 para Milwaukee. En 2020, la temporada de la pandemia del COVID-19, compiló registro de 3-1 y un promedio de carreras limpias de 3.99.

Ahora, con sus cuatro envíos de calidad, presenta marca de 6-2 y un promedio de carreras limpias de 2.28. Lleva 104 ponches en 75 entradas tras su salida de ayer, en la que perdió con marcador cerrado de 2-1. Esa pequeña muestra indica su mejoría y que es uno de los lanzadores de mejor desempeño con los Cerveceros y en la Liga Nacional.

“Me gusta competir, dar el máximo por mi equipo, mis compañeros y sentía que me hacía falta otro picheo. Poco a poco he ido agregando. Primero el slider y ahora el cambio para tener cuatro que me ayuden a dar lo mejor en cada salida. Me salió hacerlo y le agradezco a Carlos (Villanueva) por la ayuda que me ha brindado”, indicó el educado jugador de 25 años de edad recién cumplidos.

Peralta pertenece a una rotación en la que están Corbin Burnes (3-4, 2.37, 102 ponches en 63 entradas y un tercio) y Brandon Woodruf (5-2, 97 ponches en 83 entradas). Este trío mantiene a la escuadra en pelea en la difícil División Central de la Liga Nacional.

“Venimos juntos desde ligas menores y nos motivamos el uno al otro, nos empujamos el uno al otro. Nos llevamos muy bien y siempre queremos lo mejor para cada uno”, expuso Freddy, quien debutó en las Grandes Ligas en 2018.

Al Juego de Estrellas

Originalmente firmado por Seattle en 2013 y enviado a Milwaukee en 2015, Peralta no es de hablar de muchas metas, pero hay una que busca y espera que sea en esta campaña.

“Esperamos con el favor de Dios ir al Juego de Estrellas. Es algo con lo que uno sueña. Sería mi primero y de verdad que espero lograrlo”, señaló.

“Sé que hay mucha competencia, que hay muchos lanzadores buenos que merecen ir. Yo sólo controlo salir cada cinco días a dar lo mejor de mí para el equipo y lo demás que llegue cuando el Señor lo entienda”, manifestó.

Mientras tanto, Peralta, cuyo salario para esta contienda es de un millón 234 mil dólares, tiene algo bien claro, no siente temor por ningún bateador. “Respeto sí, pero no miedo. Mientras más bueno es el bateador, más quiero enfrentarlo y que gane el mejor. A veces pierdo, otras gano, pero nunca miedo”, dijo.