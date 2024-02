Freddy Peralta pasó el receso de temporada junto a su familia en la República Dominicana, en las playas de Puerto Plata.



Vacacionaron en distintas partes de la isla, dijo. En busca de tranquilidad tras una larga temporada, el quisqueyano encontró su paz mental. Ahora, está decidido a continuar las buenas vibras y la calma en la temporada del 2024, su primera como el as absoluto de la rotación.



“Estamos contando con él este año. Será nuestro abridor del Día Inaugural”, señaló el gerente general de los Cerveceros, Matt Arnold. “Estos son unos zapatos difíciles de llenar, teniendo en cuenta los lanzadores que han estado por aquí en los últimos años, pero él tiene los ingredientes para hacerlo. Es una buena persona. Un gran líder en el terreno, tiene buenos hábitos en el terreno y en todo lo que hace. No puedo pensar en un mejor chico para que abra el Día Inaugural”.



Peralta estará encabezando un cuerpo de lanzadores que incluye a Wade Miley y una lista de candidatos como Colin Rea, Aaron Ashby, Jakob Junis, Janson Junk, Joe Ross, DL Hall y Robert Gasser, quien no está en el roster de 40.



“Lo más importante para mí es el aspecto mental”, mencionó el derecho. “Si gano o pierdo, si me va bien o no tan bien, voy a mantenerme enfocado, incluso ante situaciones incómodas y estresantes”.



El año pasado, Peralta lideró al club con 210 ponches, consiguió un tope personal con 12 triunfos y dejó una efectividad de 3.86 en 30 aperturas (otra marca para él). Pasó de tirar 78 innings en un 2022 plagado de lesiones a completar 165.2 episodios en el 2023. Además, el derecho amarró a los contrarios a un promedio de bateo en contra de .212, con 16 salidas de calidad – la mayor cantidad en su carrera.



Adicionalmente, Peralta fue nombrado como Lanzador del Mes de la Liga Nacional en agosto, tras dejar marca de 5-0 con 46 abanicados y un promedio de carreras limpias de 2.10 en 30 capítulos.