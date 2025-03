El estelar inicialista dijo que la propuesta de extensión que él presentó a Toronto es inferior a lo que logró Soto con Mets

A pesar de que el plazo dado por Vladimir Guerrero Jr. a los Azulejos para negociar una extensión contractual llegó a su fin el primer día en que el dominicano se presentó a los entrenamientos primaverales, las críticas todavía le llueven al equipo por no haber podido alcanzar un acuerdo con la estrella de la franquicia, a pesar de tener tiempo de sobra, y se expone, en estos momentos, a la posibilidad de perderlo en la agencia libre, una vez culmine la temporada 2025.



Guerrero Jr. está completamente enfocado en su preparación para la temporada y en ayudar a los Azulejos a ganar partidos, luego de un desastroso 2024 en que terminaron últimos en la división este de la Liga Americana, pero el inicialista conversó con ESPN Digital al respecto de las negociaciones y ofreció detalles sobre qué tan separadas están sus pretensiones salariales del contrato que le fue otorgado durante la temporada baja a Juan Soto por los Mets.



“Hubo un intercambio (de cifras salariales). Todavía el último día estaban reunidos aquí (el equipo y sus representantes)”, inició diciendo Vladimir Guerrero Jr. ante la pregunta de Ernesto Jerez de ESPN, sobre si se había presentado una oferta formal. “No pudieron llegar a los números y, como siempre he dicho, porque no hayan podido llegar a los números, yo no voy a cambiar la manera de trabajar. Hay que seguir trabajando”, agregó el inicialista. Sobre las cifras presentadas, Guerrero Jr. indicó que al menos en cuanto a dinero, el contrato de Soto no es comparable con lo que él y sus representantes están solicitando.



“Es mucho menos que Soto. Estamos hablando de unos cuantos millones menos que Soto, muchos menos millones, más de cien menos que Soto, que saquen cálculos lo que saben sacar cálculos”, señaló Guerrero Jr. en medio de risas, a la pregunta hecha al respecto por Enrique Rojas, antes de dar una idea concreta de la cifra que estuvo solicitando a Toronto.



“Yo creo que no llega a 600 (millones de dólares), la cantidad que yo andaba buscando. La cantidad que dimos (como contraoferta) no llegaba a 600”, aseguró Guerrero Jr. al tiempo de confirmar que lo que sí se parece al contrato de Soto, es el tiempo de duración del acuerdo.



“Eran los mismos años (del contrato de Soto), pero no llegaba a 600 (millones)”, haciendo referencia a que Guerrero Jr. y sus representantes quien un acuerdo de al menos 15 años.



Sobre el futuro inmediato y de las negociaciones, Vlad Jr. indicó que los años en Grandes Ligas le han enseñado muchas cosas sobre cómo se maneja el negocio, por lo que está abierto a escuchar ofertas en caso de que aparezca un contrato de menor cantidad de años y cuantía económica. “Conozco el negocio. Le bajé un poco (a las pretensiones salariales), pero le bajé los años (de duración) también (…) Yo busco 14 (años). Me gustarían 14, 15, hasta 20 (años) que me den, pero como se debe hacer”, cerró diciendo el jugador.



Por ahora, Guerrero Jr. se enfocará en el que pudiese ser su último año en Toronto, en medio de una temporada en que las expectativas con el equipo no son altas, dado lo que han mejorado los rivales divisionales.