La estrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, se someterá a una cirugía en el ligamento colateral cubital de su codo derecho la próxima semana, dijo el presidente del equipo, Dave Dombrowski, aunque no quedó claro de inmediato cuánto tiempo durará la recuperación. Harper se someterá a cirugía el 23 de noviembre por un desgarro en la UCL que sufrió inicialmente en abril. La lesión le impidió jugar en el campo el resto de la temporada. El jugador de 30 años recibió una inyección de plasma rico en plaquetas en el codo derecho en mayo y pasó al papel de bateador designado. Aún no se sabe si Harper se someterá a la cirugía Tommy John, dijo Dombrowski. “Realmente no tenemos pronóstico hasta que [el cirujano] examine el codo y lo diagnostique”, dijo Dombrowski. “Tendremos algo en ese momento con la cirugía y la anticipación de que algo sucederá. Creo que lo retrasará durante la temporada. Sabremos más la próxima semana”. Harper fue el designado de los Filis durante la mayor parte de la temporada.