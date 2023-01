Email it

Pablo Guerrero, Marcos Castillo y Juan Uribe Jr. fueron firmados por equipos en los que también jugaron sus papás

Vladimir Guerrero jugó una temporada (2010) con los Vigilantes de Texas. Alberto Castillo inició su carrera en las Grandes Ligas con los Mets, equipo al que perteneció por cuatro años (1995-1998), mientras que Juan Uribe militó por cinco campañas (2004-2008) con los Medias Blancas.



El pasado domingo, esos equipos agregaron a sus filas a sus hijos, al otorgarles bonos durante el proceso de firmas del 15 de enero que realizan las 30 organizaciones desde el año pasado y que anteriormente se celebraba el 2 de julio.



Los Vigilantes le dieron un bono de 100 mil dólares (más 50 mil para estudios) a Pablo Guerrero, y extienden este apellido en el béisbol profesional. Además de su padre, que es inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, están los casos de Vladimir Guerrero Jr., que milita en las Mayores con los Azulejos; su tío Wilton, así como su primo Gabriel, quien accionó en las Grandes Ligas con Cincinnati en la estación de 2018.



En tanto, Alberto tiene en su hijo Marcos un referente para continuar en la posición de receptores dominicanos que en las Mayores ha sido escasa. Solo 40 de 884 dominicanos han pisado un terreno de las Grandes Ligas han sido catchers. “Es muy emocionante para mi familia ver que tú hijo está donde yo también estuve. Me siento muy contento por mi hijo, ya con un pie adentro donde todo joven quiere estar”, dijo a elCaribe el ex receptor de las Águilas. El propio Alberto fue, desde 2021 en la Academia La Javilla, uno de los responsables en la preparación del receptor venezolano Ethan Salas, prospecto a quien los Padres le otorgaron el bono más alto durante esta cosecha de US$5.6 millones. Mientras que Uribe, cuyo hijo lleva su mismo nombre, los Medias Blancas le dieron un bono de 200 mil dólares por solo estampar su firma para llegar así al profesionalismo.



Uribe Jr., de 16 años, nació en Chicago y es un segunda base de cinco pies diez pulgadas y 170 libras que batea y lanza con la mano derecha. El inicio de firmas también incluyó al hijo de Abraham Núñez, ex jardinero de las Estrellas en la pelota otoño-invernal, así como con los Marlins y Reales, recibió la buena nuevas con la firma de su hijo que también lleva su nombre por parte de los Medias Blancas con un monto de 700 mil dólares.



El hermano de Soto



En Elián Soto, su caso es diferente. Su padre jugó mucho béisbol aficionado y militar. En cambio su hermano Juan es un estelar en las Mayores. La particularidad es que Elián llega al equipo que firmó a su hermano el 2 de julio de 2015: los Nacionales, conjunto que le dio un bono de 250 mil dólares más otro de 200 mil dólares para estudios.